https://ria.ru/20230720/tsel-1885374149.html

В Киеве признали мощь российских станций РЭБ и назвали их главной целью ВСУ

В Киеве признали мощь российских станций РЭБ и назвали их главной целью ВСУ - РИА Новости, 20.07.2023

В Киеве признали мощь российских станций РЭБ и назвали их главной целью ВСУ

Российские системы радиоэлектронной борьбы оказались сильнее украинских, заявил пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, его слова приводит... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T21:40

2023-07-20T21:40

2023-07-20T22:01

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

энтони блинкен

сша

киев

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские системы радиоэлектронной борьбы оказались сильнее украинских, заявил пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, его слова приводит издание Klymenko.Time."У врага достаточно мощная РЭБ. У нас этот компонент нуждается в улучшении и усилении. Украина имеет мощную школу радиоэлектронной борьбы, поэтому мы будем наращивать мощности. Российские станции РЭБ — это цель номер один", — сказал он.Военные и чиновники киевского режима, а также западные аналитики неоднократно говорили о сильных сторонах различных компонентов российской армии, объясняя этим трудности контрнаступления ВСУ. Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении. При этом потери ВСУ превысили 26 тысяч солдат, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. На фоне отсутствия успехов украинских войск западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230705/reb-1882304822.html

https://ria.ru/20230716/sevastopol-1884443235.html

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сша

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россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, энтони блинкен, сша, киев, технологии