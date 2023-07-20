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Telegram запустил сториз - РИА Новости, 20.07.2023
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23:50 20.07.2023 (обновлено: 23:59 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/telegram-1885384227.html
Telegram запустил сториз
Telegram запустил сториз - РИА Новости, 20.07.2023
Telegram запустил сториз
Telegram запустил функцию "истории" (сториз), она находится в верхней части экрана и пока доступна только пользователям с премиум-аккаунтом мессенджера,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T23:50
2023-07-20T23:59
общество
технологии
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Telegram запустил функцию "истории" (сториз), она находится в верхней части экрана и пока доступна только пользователям с премиум-аккаунтом мессенджера, убедился корреспондент РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление функции в конце июня. Тогда он отметил, что пользователи смогут определить, кто может просматривать каждую из историй: все, только контакты, несколько выбранных контактов или список близких друзей. &quot;В этом месяце публикация историй доступна только подписчикам Telegram Premium&quot;, — говорится во всплывающей при попытке опубликовать историю плашке.Функция становится доступна после обновления приложения мессенджера.
https://ria.ru/20230518/telegram-1872594158.html
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общество, технологии, павел дуров, telegram
Общество, Технологии, Павел Дуров, Telegram
Telegram запустил сториз

Telegram запустил функцию сториз для пользователей с премиум-аккаунтом мессенджера

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Telegram запустил функцию "истории" (сториз), она находится в верхней части экрана и пока доступна только пользователям с премиум-аккаунтом мессенджера, убедился корреспондент РИА Новости.
Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление функции в конце июня. Тогда он отметил, что пользователи смогут определить, кто может просматривать каждую из историй: все, только контакты, несколько выбранных контактов или список близких друзей.
«

"В этом месяце публикация историй доступна только подписчикам Telegram Premium", — говорится во всплывающей при попытке опубликовать историю плашке.

Функция становится доступна после обновления приложения мессенджера.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Дуров заявил, что в Telegram нет уязвимости, дающей доступ к камере
18 мая, 12:15
 
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