https://ria.ru/20230720/telegram-1885384227.html
Telegram запустил сториз
Telegram запустил сториз - РИА Новости, 20.07.2023
Telegram запустил сториз
Telegram запустил функцию "истории" (сториз), она находится в верхней части экрана и пока доступна только пользователям с премиум-аккаунтом мессенджера,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T23:50
2023-07-20T23:50
2023-07-20T23:59
общество
технологии
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Telegram запустил функцию "истории" (сториз), она находится в верхней части экрана и пока доступна только пользователям с премиум-аккаунтом мессенджера, убедился корреспондент РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление функции в конце июня. Тогда он отметил, что пользователи смогут определить, кто может просматривать каждую из историй: все, только контакты, несколько выбранных контактов или список близких друзей. "В этом месяце публикация историй доступна только подписчикам Telegram Premium", — говорится во всплывающей при попытке опубликовать историю плашке.Функция становится доступна после обновления приложения мессенджера.
https://ria.ru/20230518/telegram-1872594158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, павел дуров, telegram
Общество, Технологии, Павел Дуров, Telegram