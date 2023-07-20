https://ria.ru/20230720/telegram-1885384227.html

Telegram запустил сториз

Telegram запустил сториз - РИА Новости, 20.07.2023

Telegram запустил сториз

Telegram запустил функцию "истории" (сториз), она находится в верхней части экрана и пока доступна только пользователям с премиум-аккаунтом мессенджера,... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T23:50

2023-07-20T23:50

2023-07-20T23:59

общество

технологии

павел дуров

telegram

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Telegram запустил функцию "истории" (сториз), она находится в верхней части экрана и пока доступна только пользователям с премиум-аккаунтом мессенджера, убедился корреспондент РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление функции в конце июня. Тогда он отметил, что пользователи смогут определить, кто может просматривать каждую из историй: все, только контакты, несколько выбранных контактов или список близких друзей. "В этом месяце публикация историй доступна только подписчикам Telegram Premium", — говорится во всплывающей при попытке опубликовать историю плашке.Функция становится доступна после обновления приложения мессенджера.

https://ria.ru/20230518/telegram-1872594158.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, павел дуров, telegram