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Киев получит от Всемирного банка 1,5 миллиарда долларов, утверждает Шмыгаль
Киев получит от Всемирного банка 1,5 миллиарда долларов, утверждает Шмыгаль - РИА Новости, 20.07.2023
Киев получит от Всемирного банка 1,5 миллиарда долларов, утверждает Шмыгаль
Украина получит ссуду в размере 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка на укрепление социальной защиты населения и восстановление экономики, сообщил в... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:34
2023-07-20T17:34
2023-07-20T17:35
украина
денис шмыгаль
всемирный банк
верховная рада украины
экономика
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украина получит ссуду в размере 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка на укрепление социальной защиты населения и восстановление экономики, сообщил в четверг премьер страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. "Украина получит 1,5 миллиарда долларов ссуды от Всемирного банка под гарантии правительства Японии. Только что подписали соответствующее соглашение Всемирный банк и Минфин (Украины) во время нашей встречи с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани", - написал Шмыгаль. По его словам, средства предусмотрены для укрепления социальной защиты населения и восстановления экономики. Он уточнил, что в общей сложности группа Всемирного банка совместно с партнерами мобилизовали для помощи Украине 34 миллиарда долларов. Из которых более 22 миллиардов долларов уже поступило в бюджет. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что бюджет страны может быть пересмотрен в этом году, при этом власти надеются, что объемы внешнего финансирования бюджета в 2024 году будут не меньше, чем в 2023 году. Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина увеличила военные расходы с начала года, каждая вторая гривна из государственного бюджета страны в 2023 году направляется на оборону. Как сообщал в начале апреля глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале 2023 года смогла покрыть только 60% расходов.
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украина, денис шмыгаль, всемирный банк, верховная рада украины, экономика, в мире
Украина, Денис Шмыгаль, Всемирный банк, Верховная Рада Украины, Экономика, В мире
Киев получит от Всемирного банка 1,5 миллиарда долларов, утверждает Шмыгаль
Шмыгаль утверждает, что Украина получит от Всемирного банка ссуду в 1,5 миллиарда долларов