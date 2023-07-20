https://ria.ru/20230720/ssuda-1885331922.html

Киев получит от Всемирного банка 1,5 миллиарда долларов, утверждает Шмыгаль

Киев получит от Всемирного банка 1,5 миллиарда долларов, утверждает Шмыгаль - РИА Новости, 20.07.2023

Киев получит от Всемирного банка 1,5 миллиарда долларов, утверждает Шмыгаль

Украина получит ссуду в размере 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка на укрепление социальной защиты населения и восстановление экономики, сообщил в... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:34

2023-07-20T17:34

2023-07-20T17:35

украина

денис шмыгаль

всемирный банк

верховная рада украины

экономика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104244/60/1042446057_0:589:3000:2277_1920x0_80_0_0_d6275f0c4e3f19337f8675c8768f3a5c.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украина получит ссуду в размере 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка на укрепление социальной защиты населения и восстановление экономики, сообщил в четверг премьер страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. "Украина получит 1,5 миллиарда долларов ссуды от Всемирного банка под гарантии правительства Японии. Только что подписали соответствующее соглашение Всемирный банк и Минфин (Украины) во время нашей встречи с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани", - написал Шмыгаль. По его словам, средства предусмотрены для укрепления социальной защиты населения и восстановления экономики. Он уточнил, что в общей сложности группа Всемирного банка совместно с партнерами мобилизовали для помощи Украине 34 миллиарда долларов. Из которых более 22 миллиардов долларов уже поступило в бюджет. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что бюджет страны может быть пересмотрен в этом году, при этом власти надеются, что объемы внешнего финансирования бюджета в 2024 году будут не меньше, чем в 2023 году. Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина увеличила военные расходы с начала года, каждая вторая гривна из государственного бюджета страны в 2023 году направляется на оборону. Как сообщал в начале апреля глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале 2023 года смогла покрыть только 60% расходов.

https://ria.ru/20230320/kredit-1859313230.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, денис шмыгаль, всемирный банк, верховная рада украины, экономика, в мире