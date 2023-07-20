https://ria.ru/20230720/ssha-1885169353.html

У США холодная война мозга. Лечиться не хотят

У США холодная война мозга. Лечиться не хотят - РИА Новости, 20.07.2023

У США холодная война мозга. Лечиться не хотят

Перед нами относительно редкий случай признания американцем (с хорошей фамилией Винокур) из Университета Вирджинии очевидного факта: вся внешняя политика страны РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T08:00

2023-07-20T08:00

2023-07-20T08:05

аналитика

роберт кеннеди

сша

россия

украина

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Перед нами относительно редкий случай признания американцем (с хорошей фамилией Винокур) из Университета Вирджинии очевидного факта: вся внешняя политика страны строится на реальностях ушедшего мира. То есть, собственно, она вообще ни на чем не строится, поскольку — смотри выше — мира этого больше нет.Речь о публикации упомянутого Винокура в Foreign Affairs, где говорится то, что мы здесь, в России, уже устали повторять: примерно 80 лет вся политика США строится на идее обязательного доминирования страны в экономике, политике, в технологической и военной сферах. История холодной войны стала "смирительной рубашкой, мешающей Америке понимать мир". Все это мешает внешнеполитическому сообществу искать новую стратегию страны. Когда дипломаты или публицисты ищут вдохновение для сегодняшних действий, они обращаются вспять — в эпоху холодной войны, к персонажам и ситуациям оттуда. И это ничего не дает, а только тормозит, потому что мир давно уже совсем другой.Вот здесь мы коснемся темы, в России до сих пор неумеренно горячей: вторая половина 80-х, Москва предлагает Штатам то самое, чего им и сейчас недостает, — новое мышление. То есть дает возможность увидеть мир совсем с другого угла. Кому-то до сих пор кажется, что новое мышление было то ли глупостью, то ли изменой. Но, во-первых, не наша вина, что американцы по-новому мыслить не смогли. А во-вторых — возникает вопрос: а почему не смогли?И тут среди ответов типа "а они решили тогда, что мы это делаем от слабости", возникает еще один — и очень простой: что-то с мозгами. И как раз сейчас в тех же США вышла книга о мозгах. О том, как эпоха все той же холодной войны сформировала не только мышление политического класса — эпоха сформировала науку о человеческом мозге. И наука эта начала тем же американцам мозг промывать.Речь о толстом издании Андреаса Киллена "Нервные системы. Наука о мозге в раннюю холодную войну". Киллен — историк науки (есть такая профессия) — изучает, как зарождались и развивались отрасли знания. Он рассказывает истории 50-х. Например, такую: у главного американского шпиона Алена Даллеса сын страдал галлюцинациями после участия в Корейской войне, и Даллес поэтому запустил секретную программу изучения мозга со своего профессионального, специфического угла зрения.Вообще-то, у Киллена получается, что вся нынешняя наука о том, как устроена у человека голова и как она думает, родилась или получила мощный рывок в 50-е годы и с тех пор лишь питается озарениями той эпохи. Почему так: потому что это было время бешеного соревнования двух систем в космосе, ядерной физике (то есть в создании атомной бомбы) — и в науке о мозге.То есть научные достижения США того времени, попросту говоря, были построены на страхе, что Советы ведут секретные программы по воздействию на человеческие мозг и психику, поэтому надо швырять лопатой деньги в точно такие же свои программы. И книга описывает, как в ход пошло что угодно: ЛСД, электрическое стимулирование мозга, сенсорная депривация, мескаль, гипноз. Потому что "коммунисты все это делали и испытывали на американских пленных" (в Корее и Вьетнаме). И не забудем чисто физическое воздействие на мозг, вплоть до длинной иглы для лоботомии. В общем, довоздействовались. На себя.Но сегодня мир другой и страшилки другие, место "промывания мозгов" заняли вирусы. Выступает возможный кандидат в президенты США Роберт Кеннеди, несет что-то о том, что ковид почему-то не берет китайцев. И о том, что разработка вирусов, которые по-разному действуют на разные этнические группы, — она ведется. Штука в том, что Кеннеди действительно слышал звон, и звон отчетливый. Пару дней назад российское Минобороны опубликовало документы и назвало имена людей на Украине, которые пытались скрыть информацию о работах с возбудителями опасных инфекций и испытаниях лекарств на населении Украины в рамках биологических программ США. Неужели наука — но уже вирусология — совершит сейчас со страха такой же скачок, как наука о мозге в 50-е?И все же, что мешает целому внешнеполитическому сообществу США увидеть мир не тем, каким он был при холодной войне, а таким, какой есть? Они там промыли собственные мозги, поколение за поколением, или заражены вирусом этнически направленного действия? Или и то и другое подействовало одновременно? Науке брошен вызов — разобраться в этой загадке.

https://ria.ru/20230712/nato-1883861867.html

https://ria.ru/20230606/mozg-1876351057.html

https://ria.ru/20230718/ssha-1884879279.html

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аналитика, роберт кеннеди, сша, россия, украина