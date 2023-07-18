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РХБЗ назвали имена участников американских военно-биологических программ
РХБЗ назвали имена участников американских военно-биологических программ - РИА Новости, 18.07.2023
РХБЗ назвали имена участников американских военно-биологических программ
Российское Минобороны назвало имена людей, которые пытались скрыть информацию о работах с возбудителями опасных инфекций и испытаниях лекарств на населении... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:47
2023-07-18T15:47
2023-07-18T16:35
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российское Минобороны назвало имена людей, которые пытались скрыть информацию о работах с возбудителями опасных инфекций и испытаниях лекарств на населении Украины в рамках биологических программ США, новые данные озвучил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Он пояснил, что речь идет о деятельности Украинского научно-технического центра (УНТЦ). Среди задействованных в работе организации он отметил генерального директора компании Wooden Horse Strategies, директора фонда "Украина 3000" Марину Антонову."Участвовала в реализации военно-биологической программы США на территории Украины. В рамках контракта с УНТЦ руководит разработкой информационной стратегии, направленной на сокрытие информации о финансировании УНТЦ биологических исследований опасных патогенов, в том числе с усилением функций, испытаний лекарственных препаратов на населении Украины и военнослужащих ВСУ", — сказал Кириллов на брифинге.По данным ведомства, в PR-работе также задействованы проживающий в Киеве учредитель и исполнительный директор компании Wooden Horse Strategies, старший сотрудник Евразийского центра НПО "Атлантический совет" Брайан Меффорд, а также директор по государственным отношениям Wooden Horse Strategies Тарас Бык.В УНТЦ за информационное сопровождение отвечает старший заместитель исполнительного директора Николай Любив. Как утверждается, среди его задач — цензура материалов о проведении опасных биоисследований."Курировал работу по сокрытию информации о руководящей роли американских исследователей в деятельности биологических лабораторий Украины, а также об испытании ими лекарственных препаратов на украинском населении и военнослужащих ВСУ", — добавил начальник войск РХБЗ.В свою очередь, украинский ученый-материаловед, академик Национальной академии наук (НАН) Украины, директор Института сцинтилляционных материалов НАН, бывший член руководящего совета УНТЦ Борис Гринев в 2014 году согласовал выделение средств на проект P-609 "Снижение угрозы африканской чумы свиней за счет эпиднадзора на Украине".Финансирование другого проекта, в рамках которого в том числе исследовалось усиление функций туберкулезных бактерий, в 2018 году согласовал экс-замминистра образования и науки Украины, бывший член руководящего совета УНТЦ Максим Стриха.Кириллов напомнил, что в ходе российской военной операции обнаружено множество документов, указывающих на деятельность на территории Украины профильных научно-исследовательских организаций Минобороны США. Начальник войск РХБЗ уже информировал о деятельности Научно-исследовательского института Сухопутных войск США имени Уолтера Рида, который благодаря наличию разветвленной сети филиалов института является "поставщиком" эпидемически значимых патогенов.
https://ria.ru/20230718/ssha-1884879279.html
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россия, украина, войска рхбз, в мире
Россия, Украина, Войска РХБЗ, В мире
РХБЗ назвали имена участников американских военно-биологических программ
Минобороны показало список лиц, задействованных в военно-биологических программах США
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
Российское Минобороны назвало имена людей, которые пытались скрыть информацию о работах с возбудителями опасных инфекций и испытаниях лекарств на населении Украины в рамках биологических программ США, новые данные
озвучил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он пояснил, что речь идет о деятельности Украинского научно-технического центра (УНТЦ). Среди задействованных в работе организации он отметил генерального директора компании Wooden Horse Strategies, директора фонда "Украина 3000" Марину Антонову.
«
"Участвовала в реализации военно-биологической программы США на территории Украины. В рамках контракта с УНТЦ руководит разработкой информационной стратегии, направленной на сокрытие информации о финансировании УНТЦ биологических исследований опасных патогенов, в том числе с усилением функций, испытаний лекарственных препаратов на населении Украины и военнослужащих ВСУ
", — сказал Кириллов на брифинге.
По данным ведомства, в PR-работе также задействованы проживающий в Киеве
учредитель и исполнительный директор компании Wooden Horse Strategies, старший сотрудник Евразийского центра НПО "Атлантический совет
" Брайан Меффорд, а также директор по государственным отношениям Wooden Horse Strategies Тарас Бык.
В УНТЦ за информационное сопровождение отвечает старший заместитель исполнительного директора Николай Любив. Как утверждается, среди его задач — цензура материалов о проведении опасных биоисследований.
Минобороны: США используют мощности двойного назначения для биоисследований
"Курировал работу по сокрытию информации о руководящей роли американских исследователей в деятельности биологических лабораторий Украины, а также об испытании ими лекарственных препаратов на украинском населении и военнослужащих ВСУ", — добавил начальник войск РХБЗ.
В свою очередь, украинский ученый-материаловед, академик Национальной академии наук (НАН) Украины, директор Института сцинтилляционных материалов НАН, бывший член руководящего совета УНТЦ Борис Гринев в 2014 году согласовал выделение средств на проект P-609 "Снижение угрозы африканской чумы свиней за счет эпиднадзора на Украине".
Финансирование другого проекта, в рамках которого в том числе исследовалось усиление функций туберкулезных бактерий, в 2018 году согласовал экс-замминистра образования и науки Украины, бывший член руководящего совета УНТЦ Максим Стриха.
Кириллов напомнил, что в ходе российской военной операции обнаружено множество документов, указывающих на деятельность на территории Украины
профильных научно-исследовательских организаций Минобороны США. Начальник войск РХБЗ уже информировал о деятельности Научно-исследовательского института Сухопутных войск США имени Уолтера Рида, который благодаря наличию разветвленной сети филиалов института является "поставщиком" эпидемически значимых патогенов.
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