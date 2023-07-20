https://ria.ru/20230720/sertifikat-1885318785.html

РЭЦ: сертификат "Сделано в России" получила компания "Спецтех"

РЭЦ: сертификат "Сделано в России" получила компания "Спецтех" - РИА Новости, 20.07.2023

РЭЦ: сертификат "Сделано в России" получила компания "Спецтех"

Компания "Спецтех", которая производит специальные покрытия различного назначения и экспортирует его более чем в 60 стран мира, получила добровольный сертификат РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T16:44

2023-07-20T16:44

2023-07-20T16:44

российский экспортный центр (рэц)

российская академия наук

экономика

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Компания "Спецтех", которая производит специальные покрытия различного назначения и экспортирует его более чем в 60 стран мира, получила добровольный сертификат "Сделано в России", сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Спецтех" предъявляет особые требования к качеству и безопасности своей продукции и уделяет большое внимание не только обязательной, но и добровольной сертификации. Именно поэтому компания решила получить сертификат "Сделано в России" на марки жидко-керамической краски "Изоллат 01", "Изоллат 02" и "Изоллат 03" в категории "экологичность", - сообщили в РЭЦ."Российское - значит высокоинтеллектуальное, доступное, качественное. И при продаже за рубежом в ряде стран надпись Made in Russia является сама по себе прекрасной рекламой. Знак "Сделано в России" будет с гордостью украшать выпускаемую продукцию", - сказал генеральный директор "Спецтех" Виталий Беляев.В "Спецтех" отметили, что сертификат "Сделано в России" дает большие возможности и перспективы для развития отечественного и международного рынков сбыта. "Это не только способ в очередной раз подтвердить качество продукции, но и инструмент ее продвижения на зарубежных рынках. Кроме того, такой универсальный знак поможет повысить узнаваемость "Изоллат", считают в компании.Так, в РЭЦ уточнили, что "Спецтех" уже запланировал деловые визиты в Иран, Индию, Ирак, где продукция предприятия вызвала глубокий интерес со стороны правительства и представителей национального бизнеса. "В 2023–2025 годах планируется расширение рынка сбыта в странах Африки, Персидского залива, Австралии и Южной Америки, сейчас ведутся стратегические переговоры с ключевыми партнерами в данных регионах", - указали в сообщении.Компания "Спецтех" была создана более 20 лет назад на базе института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН Виталием Беляевым, доктором химических наук. Изначально она выпускала только специальную теплоизоляционную жидко-керамическую краску-термос "Изоллат", но потом линейка расширилась.Сейчас "Изоллат" продается более чем в 60 странах, включая Турцию, Бахрейн, ЮАР, Нигерию, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию и даже Кот-д'Ивуар. Доля экспорта в выручке компании выросла до 35,80% в 2022 году с 26,56% в 2019 году. В списке продукции "Спецтеха" кроме "Изоллата" есть алмазоподобное покрытие DLC, а также противопригарные разделительные покрытия для литья металлов для ЛГМ, ХТС, ПГС, кокиля и стержней Castcoat LF и Metcast.

https://ria.ru/20230313/rets-1857472974.html

https://ria.ru/20230718/sertifikat-1884918608.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), российская академия наук, экономика, вэб.рф (вэб)