https://ria.ru/20230720/sayty-1885384518.html

В Госдуму внесли поправку, предлагающую основание для запрета сайтов

В Госдуму внесли поправку, предлагающую основание для запрета сайтов - РИА Новости, 20.07.2023

В Госдуму внесли поправку, предлагающую основание для запрета сайтов

В Госдуму внесена поправка, которой предлагается установить, что основанием для включением в реестр сайтов, содержащих запрещенную на территорию РФ информацию,... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T23:52

2023-07-20T23:52

2023-07-20T23:52

общество

россия

антон горелкин

госдума рф

технологии

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Госдуму внесена поправка, которой предлагается установить, что основанием для включением в реестр сайтов, содержащих запрещенную на территорию РФ информацию, может стать информация о способах доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен. Поправку внес замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. "Информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым органичен на территории Российской Федерации", - сообщается в тексте документа, который размещен в думской электронной базе.

https://realty.ria.ru/20230720/kommunikatsii-1885278143.html

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общество, россия, антон горелкин, госдума рф, технологии