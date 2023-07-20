https://ria.ru/20230720/sayty-1885384518.html
В Госдуму внесли поправку, предлагающую основание для запрета сайтов
В Госдуму внесли поправку, предлагающую основание для запрета сайтов - РИА Новости, 20.07.2023
В Госдуму внесли поправку, предлагающую основание для запрета сайтов
В Госдуму внесена поправка, которой предлагается установить, что основанием для включением в реестр сайтов, содержащих запрещенную на территорию РФ информацию,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T23:52
2023-07-20T23:52
2023-07-20T23:52
общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Госдуму внесена поправка, которой предлагается установить, что основанием для включением в реестр сайтов, содержащих запрещенную на территорию РФ информацию, может стать информация о способах доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен. Поправку внес замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. "Информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым органичен на территории Российской Федерации", - сообщается в тексте документа, который размещен в думской электронной базе.
https://realty.ria.ru/20230720/kommunikatsii-1885278143.html
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общество, россия, антон горелкин, госдума рф, технологии
Общество, Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ, Технологии
В Госдуму внесли поправку, предлагающую основание для запрета сайтов
Основанием для запрета сайта в России может стать способ доступа к ограниченным ресурсам