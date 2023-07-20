https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885331074.html

Канада ввела санкции против Охлобыстина и Shaman

Канада ввела санкции против Охлобыстина и Shaman - РИА Новости, 20.07.2023

Канада ввела санкции против Охлобыстина и Shaman

Канада ввела санкции в отношении продюсера Иосифа Пригожина, актера Ивана Охлобыстина, певца Shaman и режиссера Никиты Михалкова. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:29

2023-07-20T17:29

2023-07-20T18:51

канада

иван охлобыстин

никита михалков

иосиф пригожин

в мире

санкции в отношении россии

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155228/50/1552285010_0:209:2899:1840_1920x0_80_0_0_1623125534f0866bbe2294da57d6b81e.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Канада ввела санкции в отношении продюсера Иосифа Пригожина, актера Ивана Охлобыстина, певца Shaman и режиссера Никиты Михалкова.В заявлении властей в качестве новых подсанкционных лиц также указаны актриса Мария Шукшина, певец Филипп Киркоров, актер Дмитрий Харатьян, певица Юлия Чичерина, музыкант Александр Скляр, певицы Зара, Ольга Кормухина и Валерия, а также певец Тимати.Отмечается, что под санкции попало и учрежденное Михалковым ООО "Бесогон".Согласно опубликованному правительством Канады списку, под санкции попало также российское издание Readovka и его основатель, главный редактор Алексей Костылев, а также порталы "Русская весна" и "Одна родина".

https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885330352.html

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

канада, иван охлобыстин, никита михалков, иосиф пригожин, в мире, санкции в отношении россии