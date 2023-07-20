https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885331074.html
Канада ввела санкции против Охлобыстина и Shaman
Канада ввела санкции против Охлобыстина и Shaman - РИА Новости, 20.07.2023
Канада ввела санкции против Охлобыстина и Shaman
Канада ввела санкции в отношении продюсера Иосифа Пригожина, актера Ивана Охлобыстина, певца Shaman и режиссера Никиты Михалкова. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:29
2023-07-20T17:29
2023-07-20T18:51
канада
иван охлобыстин
никита михалков
иосиф пригожин
в мире
санкции в отношении россии
культура
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Канада ввела санкции в отношении продюсера Иосифа Пригожина, актера Ивана Охлобыстина, певца Shaman и режиссера Никиты Михалкова.В заявлении властей в качестве новых подсанкционных лиц также указаны актриса Мария Шукшина, певец Филипп Киркоров, актер Дмитрий Харатьян, певица Юлия Чичерина, музыкант Александр Скляр, певицы Зара, Ольга Кормухина и Валерия, а также певец Тимати.Отмечается, что под санкции попало и учрежденное Михалковым ООО "Бесогон".Согласно опубликованному правительством Канады списку, под санкции попало также российское издание Readovka и его основатель, главный редактор Алексей Костылев, а также порталы "Русская весна" и "Одна родина".
https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885330352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, иван охлобыстин, никита михалков, иосиф пригожин, в мире, санкции в отношении россии
Канада, Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Иосиф Пригожин, В мире, Санкции в отношении России, Культура
Канада ввела санкции против Охлобыстина и Shaman
Канада ввела санкции против Иосифа Пригожина, Михалкова, Охлобыстина и Shaman