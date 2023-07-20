Рейтинг@Mail.ru
Канада ввела санкции против Охлобыстина и Shaman - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:29 20.07.2023 (обновлено: 18:51 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885331074.html
Канада ввела санкции против Охлобыстина и Shaman
Канада ввела санкции против Охлобыстина и Shaman - РИА Новости, 20.07.2023
Канада ввела санкции против Охлобыстина и Shaman
Канада ввела санкции в отношении продюсера Иосифа Пригожина, актера Ивана Охлобыстина, певца Shaman и режиссера Никиты Михалкова. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:29
2023-07-20T18:51
канада
иван охлобыстин
никита михалков
иосиф пригожин
в мире
санкции в отношении россии
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155228/50/1552285010_0:209:2899:1840_1920x0_80_0_0_1623125534f0866bbe2294da57d6b81e.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Канада ввела санкции в отношении продюсера Иосифа Пригожина, актера Ивана Охлобыстина, певца Shaman и режиссера Никиты Михалкова.В заявлении властей в качестве новых подсанкционных лиц также указаны актриса Мария Шукшина, певец Филипп Киркоров, актер Дмитрий Харатьян, певица Юлия Чичерина, музыкант Александр Скляр, певицы Зара, Ольга Кормухина и Валерия, а также певец Тимати.Отмечается, что под санкции попало и учрежденное Михалковым ООО "Бесогон".Согласно опубликованному правительством Канады списку, под санкции попало также российское издание Readovka и его основатель, главный редактор Алексей Костылев, а также порталы "Русская весна" и "Одна родина".
https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885330352.html
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155228/50/1552285010_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_f2e34ea19afde377f3c4b384b4937b64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
канада, иван охлобыстин, никита михалков, иосиф пригожин, в мире, санкции в отношении россии
Канада, Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Иосиф Пригожин, В мире, Санкции в отношении России, Культура
Канада ввела санкции против Охлобыстина и Shaman

Канада ввела санкции против Иосифа Пригожина, Михалкова, Охлобыстина и Shaman

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИван Охлобыстин
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Иван Охлобыстин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Канада ввела санкции в отношении продюсера Иосифа Пригожина, актера Ивана Охлобыстина, певца Shaman и режиссера Никиты Михалкова.
В заявлении властей в качестве новых подсанкционных лиц также указаны актриса Мария Шукшина, певец Филипп Киркоров, актер Дмитрий Харатьян, певица Юлия Чичерина, музыкант Александр Скляр, певицы Зара, Ольга Кормухина и Валерия, а также певец Тимати.
Отмечается, что под санкции попало и учрежденное Михалковым ООО "Бесогон".
Согласно опубликованному правительством Канады списку, под санкции попало также российское издание Readovka и его основатель, главный редактор Алексей Костылев, а также порталы "Русская весна" и "Одна родина".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Евросоюз расширил список антироссийских санкций
Вчера, 17:26
 
КультураКанадаИван ОхлобыстинНикита МихалковИосиф ПригожинВ миреСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала