https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885330352.html

Евросоюз расширил список антироссийских санкций

Евросоюз расширил список антироссийских санкций - РИА Новости, 20.07.2023

Евросоюз расширил список антироссийских санкций

Евросоюз внес 12 физических лиц и пять организаций из России в санкционный список за нарушение прав человека, следует из опубликованного в официальном журнале... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:26

2023-07-20T17:26

2023-07-20T18:01

евросоюз

россия

жозеп боррель

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Евросоюз внес 12 физических лиц и пять организаций из России в санкционный список за нарушение прав человека, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Под ограничения, в частности, попали представители мэрии Москвы, директор ФСИН России Аркадий Гостев, руководство исправительной колонии №6, где содержится Алексей Навальный, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, руководство ГУВД российской столицы, а также Департамент информационных технологий по городу Москве, ГУВД по городу Москве и АО "Электронная Москва".Глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека был введен в действие 8 декабря 2020 года. Разработку режима в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель. В настоящее время режим Действует до 8 декабря 2023 года. В числе фигурантов находится несколько десятков граждан разных стран, включая Россию.Режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.

https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885327378.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, россия, жозеп боррель, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)