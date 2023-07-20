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Евросоюз расширил список антироссийских санкций - РИА Новости, 20.07.2023
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17:26 20.07.2023 (обновлено: 18:01 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885330352.html
Евросоюз расширил список антироссийских санкций
Евросоюз расширил список антироссийских санкций - РИА Новости, 20.07.2023
Евросоюз расширил список антироссийских санкций
Евросоюз внес 12 физических лиц и пять организаций из России в санкционный список за нарушение прав человека, следует из опубликованного в официальном журнале... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:26
2023-07-20T18:01
евросоюз
россия
жозеп боррель
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Евросоюз внес 12 физических лиц и пять организаций из России в санкционный список за нарушение прав человека, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Под ограничения, в частности, попали представители мэрии Москвы, директор ФСИН России Аркадий Гостев, руководство исправительной колонии №6, где содержится Алексей Навальный, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, руководство ГУВД российской столицы, а также Департамент информационных технологий по городу Москве, ГУВД по городу Москве и АО "Электронная Москва".Глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека был введен в действие 8 декабря 2020 года. Разработку режима в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель. В настоящее время режим Действует до 8 декабря 2023 года. В числе фигурантов находится несколько десятков граждан разных стран, включая Россию.Режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.
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евросоюз, россия, жозеп боррель, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Евросоюз, Россия, Жозеп Боррель, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Евросоюз расширил список антироссийских санкций

Евросоюз внес в список санкций 12 физических лиц и пять организаций из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Евросоюз внес 12 физических лиц и пять организаций из России в санкционный список за нарушение прав человека, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Под ограничения, в частности, попали представители мэрии Москвы, директор ФСИН России Аркадий Гостев, руководство исправительной колонии №6, где содержится Алексей Навальный, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, руководство ГУВД российской столицы, а также Департамент информационных технологий по городу Москве, ГУВД по городу Москве и АО "Электронная Москва".
Глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека был введен в действие 8 декабря 2020 года. Разработку режима в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель. В настоящее время режим Действует до 8 декабря 2023 года. В числе фигурантов находится несколько десятков граждан разных стран, включая Россию.
Режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
США и Канада расширили список санкций против России
Вчера, 17:12
 
ЕвросоюзРоссияЖозеп БоррельФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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