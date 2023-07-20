https://ria.ru/20230720/sammit-1885364710.html

Власти Петербурга заявили о готовности к саммиту "Россия — Африка"

Власти Петербурга заявили о готовности к саммиту "Россия — Африка" - РИА Новости, 20.07.2023

Власти Петербурга заявили о готовности к саммиту "Россия — Африка"

Санкт-Петербург полностью готов к приему участников и гостей второго саммита и экономического форума "Россия - Африка", сообщил вице-губернатор города Валерий... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T20:19

2023-07-20T20:19

2023-07-20T20:19

санкт-петербург

борис пиотровский

пулково (аэропорт)

виталий москаленко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Санкт-Петербург полностью готов к приему участников и гостей второго саммита и экономического форума "Россия - Африка", сообщил вице-губернатор города Валерий Москаленко в своем телеграм-канале. Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Москаленко в четверг вместе с вице-губернатором Борисом Пиотровским провел заключительное заседание профильной рабочей группы, где все задействованные в подготовке к саммиту ведомства отчитались о завершении ключевых организационных мероприятий. "Петербург готов к встрече гостей из стран африканского континента! Все ключевые организационные мероприятия по подготовке города к прибытию участников и гостей второго саммита "Россия – Африка" завершены", - написал Москаленко.По его словам, определена логистика движения участников саммита "с учетом ограничений по маршрутам движения зарубежных лидеров". Москаленко попросил жителей города в дни саммита использовать преимущественно общественный транспорт, чтобы разгрузить дороги. "Чтобы покидающие город могли вовремя добраться до аэропорта "Пулково", маршруты 39 и 39 Экспресс в дни проведения саммита будут усилены", - пообещал вице-губернатор Петербурга. Он добавил, что в КВЦ "Экспофорум" "практически завершены" работы по подготовке экспозиции Санкт-Петербурга на втором саммите и экономическом форуме "Россия – Африка". Как отметил Москаленко, городские власти " сделали акцент на демонстрацию мощного экспортного потенциала города в сфере промышленности, уникальных разработок и технологий". В рамках культурной программы саммита, в частности, состоится тематический концерт "Россия-Африка" на Московской площади, где примет участие губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга. Также в дни форума пройдет гастрономический фестиваль "Звезды Африки".

https://ria.ru/20230720/initsiativa-1885264947.html

https://ria.ru/20230713/predlozheniya-1883871810.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, борис пиотровский, пулково (аэропорт), виталий москаленко