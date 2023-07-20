Рейтинг@Mail.ru
Власти Петербурга заявили о готовности к саммиту "Россия — Африка" - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/sammit-1885364710.html
Власти Петербурга заявили о готовности к саммиту "Россия — Африка"
Власти Петербурга заявили о готовности к саммиту "Россия — Африка" - РИА Новости, 20.07.2023
Власти Петербурга заявили о готовности к саммиту "Россия — Африка"
Санкт-Петербург полностью готов к приему участников и гостей второго саммита и экономического форума "Россия - Африка", сообщил вице-губернатор города Валерий... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T20:19
2023-07-20T20:19
санкт-петербург
борис пиотровский
пулково (аэропорт)
виталий москаленко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/54/1560155445_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_155b8592bc2fd21c678d9a9c5ade54f3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Санкт-Петербург полностью готов к приему участников и гостей второго саммита и экономического форума "Россия - Африка", сообщил вице-губернатор города Валерий Москаленко в своем телеграм-канале. Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Москаленко в четверг вместе с вице-губернатором Борисом Пиотровским провел заключительное заседание профильной рабочей группы, где все задействованные в подготовке к саммиту ведомства отчитались о завершении ключевых организационных мероприятий. "Петербург готов к встрече гостей из стран африканского континента! Все ключевые организационные мероприятия по подготовке города к прибытию участников и гостей второго саммита "Россия – Африка" завершены", - написал Москаленко.По его словам, определена логистика движения участников саммита "с учетом ограничений по маршрутам движения зарубежных лидеров". Москаленко попросил жителей города в дни саммита использовать преимущественно общественный транспорт, чтобы разгрузить дороги. "Чтобы покидающие город могли вовремя добраться до аэропорта "Пулково", маршруты 39 и 39 Экспресс в дни проведения саммита будут усилены", - пообещал вице-губернатор Петербурга. Он добавил, что в КВЦ "Экспофорум" "практически завершены" работы по подготовке экспозиции Санкт-Петербурга на втором саммите и экономическом форуме "Россия – Африка". Как отметил Москаленко, городские власти " сделали акцент на демонстрацию мощного экспортного потенциала города в сфере промышленности, уникальных разработок и технологий". В рамках культурной программы саммита, в частности, состоится тематический концерт "Россия-Африка" на Московской площади, где примет участие губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга. Также в дни форума пройдет гастрономический фестиваль "Звезды Африки".
https://ria.ru/20230720/initsiativa-1885264947.html
https://ria.ru/20230713/predlozheniya-1883871810.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/54/1560155445_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_d3210cc6232d34bfa9a61b8164cc2c37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, борис пиотровский, пулково (аэропорт), виталий москаленко
Санкт-Петербург, Борис Пиотровский, Пулково (аэропорт), Виталий Москаленко
Власти Петербурга заявили о готовности к саммиту "Россия — Африка"

Вице-губернатор Москаленко: Петербург готов к приему участников саммита "Россия — Африка"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники экономического форума "Россия - Африка"
Участники экономического форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Участники экономического форума "Россия - Африка". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Санкт-Петербург полностью готов к приему участников и гостей второго саммита и экономического форума "Россия - Африка", сообщил вице-губернатор города Валерий Москаленко в своем телеграм-канале.
Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Москаленко в четверг вместе с вице-губернатором Борисом Пиотровским провел заключительное заседание профильной рабочей группы, где все задействованные в подготовке к саммиту ведомства отчитались о завершении ключевых организационных мероприятий.
Участники экономического форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Страны Африки планируют обсудить с Путиным мирную инициативу по Украине
Вчера, 13:17
«
"Петербург готов к встрече гостей из стран африканского континента! Все ключевые организационные мероприятия по подготовке города к прибытию участников и гостей второго саммита "Россия – Африка" завершены", - написал Москаленко.
По его словам, определена логистика движения участников саммита "с учетом ограничений по маршрутам движения зарубежных лидеров". Москаленко попросил жителей города в дни саммита использовать преимущественно общественный транспорт, чтобы разгрузить дороги. "Чтобы покидающие город могли вовремя добраться до аэропорта "Пулково", маршруты 39 и 39 Экспресс в дни проведения саммита будут усилены", - пообещал вице-губернатор Петербурга.
Он добавил, что в КВЦ "Экспофорум" "практически завершены" работы по подготовке экспозиции Санкт-Петербурга на втором саммите и экономическом форуме "Россия – Африка". Как отметил Москаленко, городские власти " сделали акцент на демонстрацию мощного экспортного потенциала города в сфере промышленности, уникальных разработок и технологий".
В рамках культурной программы саммита, в частности, состоится тематический концерт "Россия-Африка" на Московской площади, где примет участие губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга. Также в дни форума пройдет гастрономический фестиваль "Звезды Африки".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Лавров оценил предложения Африки, Китая и Бразилии по Украине
13 июля, 01:42
 
Санкт-ПетербургБорис ПиотровскийПулково (аэропорт)Виталий Москаленко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала