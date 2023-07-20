Власти Петербурга заявили о готовности к саммиту "Россия — Африка"
Вице-губернатор Москаленко: Петербург готов к приему участников саммита "Россия — Африка"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники экономического форума "Россия - Африка"
Участники экономического форума "Россия - Африка". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Санкт-Петербург полностью готов к приему участников и гостей второго саммита и экономического форума "Россия - Африка", сообщил вице-губернатор города Валерий Москаленко в своем телеграм-канале.
Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Москаленко в четверг вместе с вице-губернатором Борисом Пиотровским провел заключительное заседание профильной рабочей группы, где все задействованные в подготовке к саммиту ведомства отчитались о завершении ключевых организационных мероприятий.
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"Петербург готов к встрече гостей из стран африканского континента! Все ключевые организационные мероприятия по подготовке города к прибытию участников и гостей второго саммита "Россия – Африка" завершены", - написал Москаленко.
По его словам, определена логистика движения участников саммита "с учетом ограничений по маршрутам движения зарубежных лидеров". Москаленко попросил жителей города в дни саммита использовать преимущественно общественный транспорт, чтобы разгрузить дороги. "Чтобы покидающие город могли вовремя добраться до аэропорта "Пулково", маршруты 39 и 39 Экспресс в дни проведения саммита будут усилены", - пообещал вице-губернатор Петербурга.
Он добавил, что в КВЦ "Экспофорум" "практически завершены" работы по подготовке экспозиции Санкт-Петербурга на втором саммите и экономическом форуме "Россия – Африка". Как отметил Москаленко, городские власти " сделали акцент на демонстрацию мощного экспортного потенциала города в сфере промышленности, уникальных разработок и технологий".
В рамках культурной программы саммита, в частности, состоится тематический концерт "Россия-Африка" на Московской площади, где примет участие губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга. Также в дни форума пройдет гастрономический фестиваль "Звезды Африки".