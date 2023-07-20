https://ria.ru/20230720/rossiya-1885291372.html

Украинский генерал признал преимущество российской армии

Украинский генерал признал преимущество российской армии - РИА Новости, 20.07.2023

Украинский генерал признал преимущество российской армии

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью Би-би-си признал преимущество армии РФ на ряде направлений. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T15:02

2023-07-20T15:02

2023-07-20T15:03

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

украина

вооруженные силы украины

александр сырский

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью Би-би-си признал преимущество армии РФ на ряде направлений. "Никогда не бывает достаточно ни войск, ни вооружения, ни боеприпасов. Для каждого военного, как правило, это большая проблема. Для нас особенно, ведь очень большой размах зоны проведения боевых действий. И боевые действия ведутся на разных направлениях. И в целом российские войска имеют преимущество", - сказал Сырский в интервью, опубликованном на украинском сайте телерадиокомпании. По его словам, Киев планирует активные наступательные действия на фоне общей оборонительной операции. "Нельзя недооценивать российскую армию. Конечно, она имеет численное преимущество, она имеет достаточный уровень оснащения, в первую очередь средствами радиоэлектронной борьбы, достаточное количество артиллерии, достаточное количество боеприпасов, значительное количество ракетных систем. Ну, и превосходство в авиации. Это также нельзя сбрасывать со счетов", - отметил Сырский. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230720/oruzhie-1885278521.html

https://ria.ru/20230719/poterya-1885038305.html

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, александр сырский, нато, ситуация в днр и лнр