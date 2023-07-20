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Американский рэпер ASAP Rocky подвергся хейту из-за фото с символом Z - РИА Новости, 20.07.2023
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23:58 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/reper-1885384736.html
Американский рэпер ASAP Rocky подвергся хейту из-за фото с символом Z
Американский рэпер ASAP Rocky подвергся хейту из-за фото с символом Z - РИА Новости, 20.07.2023
Американский рэпер ASAP Rocky подвергся хейту из-за фото с символом Z
Американский рэп-исполнитель ASAP Rocky подвергся шквалу негативных комментариев в социальной сети, опубликовав пост с фотографиями, на которых пользователи... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T23:58
2023-07-20T23:58
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Американский рэп-исполнитель ASAP Rocky подвергся шквалу негативных комментариев в социальной сети, опубликовав пост с фотографиями, на которых пользователи увидели символ Z, в том числе на подвеске с танками. Пользователи Instagram* в комментариях под постом критикуют американского исполнителя, считая, что публикация говорит о его пророссийской позиции. Посетители соцсети обвиняют артиста в том, что его команда "не могла поискать информацию в Google", в то же время полагая, что фотографии "были выложены намеренно". Публикация рэпера в социальной сети содержит несколько фотографий. Однако пользователи в Twitter пишут, что ранее среди них было фото, на котором отчетливо видна цепь с подвеской с танками в виде буквы Z. Сейчас этой фотографии в публикации нет. Однако на одном из других снимков можно, предположительно, разглядеть символ Z на ремне артиста. На цепи изображены силуэты разработанного в 1990-е годы в России танка "Черный орел" со 152-мм орудием. Согласно открытым данным, было построено только два опытных образца такой машины. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, технологии, украина, россия, владимир путин, google, twitter, нато, европа
В мире, Технологии, Украина, Россия, Владимир Путин, Google, Twitter, НАТО, Европа
Американский рэпер ASAP Rocky подвергся хейту из-за фото с символом Z

Американский рэпер ASAP Rocky подвергся хейту из-за фото с подвеской в виде Z с танками

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniРианна и ASAP на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Рианна и ASAP на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Рианна и ASAP на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Американский рэп-исполнитель ASAP Rocky подвергся шквалу негативных комментариев в социальной сети, опубликовав пост с фотографиями, на которых пользователи увидели символ Z, в том числе на подвеске с танками.
Пользователи Instagram* в комментариях под постом критикуют американского исполнителя, считая, что публикация говорит о его пророссийской позиции.
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Посетители соцсети обвиняют артиста в том, что его команда "не могла поискать информацию в Google", в то же время полагая, что фотографии "были выложены намеренно".
Публикация рэпера в социальной сети содержит несколько фотографий. Однако пользователи в Twitter пишут, что ранее среди них было фото, на котором отчетливо видна цепь с подвеской с танками в виде буквы Z. Сейчас этой фотографии в публикации нет. Однако на одном из других снимков можно, предположительно, разглядеть символ Z на ремне артиста.
На цепи изображены силуэты разработанного в 1990-е годы в России танка "Черный орел" со 152-мм орудием. Согласно открытым данным, было построено только два опытных образца такой машины.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
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