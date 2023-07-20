https://ria.ru/20230720/ramafosa-1885262774.html
В Кремле ожидают президента ЮАР Рамафосу на саммите в Петербурге
В Кремле ожидают президента ЮАР Рамафосу на саммите в Петербурге - РИА Новости, 20.07.2023
В Кремле ожидают президента ЮАР Рамафосу на саммите в Петербурге
В Кремле ожидают президента ЮАР Сирила Рамафосу на саммите "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге, с ним, как и с другими участниками, будут контакты на полях... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:05
2023-07-20T13:05
2023-07-20T13:05
россия
африка
сирил рамафоса
санкт-петербург
дмитрий песков
юар
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Кремле ожидают президента ЮАР Сирила Рамафосу на саммите "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге, с ним, как и с другими участниками, будут контакты на полях саммита, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, мы ждем в Санкт-Петербурге господина Рамафосу, и, конечно, как и с другими участниками, с ним будут контакты на полях этого саммита", - сказал Песков на вопрос, сохраняются ли в силе планы по поводу переговоров с Рамафосой в Санкт-Петербурге и его участию в саммите "Россия-Африка". Ранее дипломатический советник президента Союза Коморских островов Хамада Мади Болеро сообщил РИА Новости, что страны Африки, предложившие мирную инициативу по урегулированию украинского кризиса, планируют обсудить свой план с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите в Санкт-Петербурге. В июне президент РФ провел в Петербурге встречу с представительной делегацией африканских лидеров, в состав которой вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230720/putin-1885172783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, сирил рамафоса, санкт-петербург, дмитрий песков, юар
Россия, Африка, Сирил Рамафоса, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, ЮАР
В Кремле ожидают президента ЮАР Рамафосу на саммите в Петербурге
Песков: Кремль ожидает Рамафосу, как и других африканских лидеров, на саммите в Петербурге
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Кремле ожидают президента ЮАР Сирила Рамафосу на саммите "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге, с ним, как и с другими участниками, будут контакты на полях саммита, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, мы ждем в Санкт-Петербурге господина Рамафосу, и, конечно, как и с другими участниками, с ним будут контакты на полях этого саммита", - сказал Песков на вопрос, сохраняются ли в силе планы по поводу переговоров с Рамафосой в Санкт-Петербурге и его участию в саммите "Россия-Африка".
Ранее дипломатический советник президента Союза Коморских островов Хамада Мади Болеро сообщил РИА Новости, что страны Африки
, предложившие мирную инициативу по урегулированию украинского кризиса, планируют обсудить свой план с президентом РФ Владимиром Путиным
на саммите в Санкт-Петербурге
.
В июне президент РФ провел в Петербурге встречу с представительной делегацией африканских лидеров, в состав которой вошли президент ЮАР
Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль
, президент Коморских островов
Отман Газали и президент Замбии
Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море
, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.
Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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