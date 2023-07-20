https://ria.ru/20230720/pyl-1885372933.html

Облако пыли из Сахары угрожает Карибам, заявили метеорологи

Облако пыли из Сахары угрожает Карибам, заявили метеорологи - РИА Новости, 20.07.2023

Облако пыли из Сахары угрожает Карибам, заявили метеорологи

Облако пыли из африканской пустыни Сахара пересекло Атлантику и приближается к Карибским странам, жителей ждут повышенные температуры и высокая концентрация... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T21:28

2023-07-20T21:28

2023-07-20T21:28

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МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Облако пыли из африканской пустыни Сахара пересекло Атлантику и приближается к Карибским странам, жителей ждут повышенные температуры и высокая концентрация частиц в воздухе, сообщил кубинский институт метеорологии. "Новое облако пыли из Сахары продвигается по Атлантике и приближается к Карибам. В связи с этим на Кубе вырастет привычная концентрация сахарской пыли, с пятницы снизится число осадков и установится сильная жара", - говорится в сообщении в блоге института в Twitter. Сухая и запылённая воздушная масса образуется над крупнейшей пустыней весной, летом и ранней осенью и с периодичностью в 3-5 дней выходит в направлении северной части Атлантики, достигая американского континента. Сильная концентрация пыли в воздухе угрожает людям с респираторными заболеваниями, пожилым и беременным женщинам, им рекомендуют в таком случае использовать средства защиты органов дыхания и глаз. Это природное явление в целом не несет высокой опасности для населения ввиду малого размера частиц, в основном оказывая влияние на облачность и осадки.

https://ria.ru/20230716/zemletryasenie-1884452794.html

https://ria.ru/20230712/kitay-1883671767.html

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сахара, куба, twitter