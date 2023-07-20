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Облако пыли из Сахары угрожает Карибам, заявили метеорологи
Облако пыли из Сахары угрожает Карибам, заявили метеорологи - РИА Новости, 20.07.2023
Облако пыли из Сахары угрожает Карибам, заявили метеорологи
Облако пыли из африканской пустыни Сахара пересекло Атлантику и приближается к Карибским странам, жителей ждут повышенные температуры и высокая концентрация... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T21:28
2023-07-20T21:28
2023-07-20T21:28
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МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Облако пыли из африканской пустыни Сахара пересекло Атлантику и приближается к Карибским странам, жителей ждут повышенные температуры и высокая концентрация частиц в воздухе, сообщил кубинский институт метеорологии. "Новое облако пыли из Сахары продвигается по Атлантике и приближается к Карибам. В связи с этим на Кубе вырастет привычная концентрация сахарской пыли, с пятницы снизится число осадков и установится сильная жара", - говорится в сообщении в блоге института в Twitter. Сухая и запылённая воздушная масса образуется над крупнейшей пустыней весной, летом и ранней осенью и с периодичностью в 3-5 дней выходит в направлении северной части Атлантики, достигая американского континента. Сильная концентрация пыли в воздухе угрожает людям с респираторными заболеваниями, пожилым и беременным женщинам, им рекомендуют в таком случае использовать средства защиты органов дыхания и глаз. Это природное явление в целом не несет высокой опасности для населения ввиду малого размера частиц, в основном оказывая влияние на облачность и осадки.
https://ria.ru/20230716/zemletryasenie-1884452794.html
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сахара, куба, twitter
Облако пыли из Сахары угрожает Карибам, заявили метеорологи
Институт метеорологии: облако пыли из Сахары угрожает Карибам высокими температурами
МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Облако пыли из африканской пустыни Сахара пересекло Атлантику и приближается к Карибским странам, жителей ждут повышенные температуры и высокая концентрация частиц в воздухе, сообщил кубинский институт метеорологии.
"Новое облако пыли из Сахары продвигается по Атлантике и приближается к Карибам. В связи с этим на Кубе
вырастет привычная концентрация сахарской пыли, с пятницы снизится число осадков и установится сильная жара", - говорится в сообщении в блоге института в Twitter
.
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Сухая и запылённая воздушная масса образуется над крупнейшей пустыней весной, летом и ранней осенью и с периодичностью в 3-5 дней выходит в направлении северной части Атлантики, достигая американского континента.
Сильная концентрация пыли в воздухе угрожает людям с респираторными заболеваниями, пожилым и беременным женщинам, им рекомендуют в таком случае использовать средства защиты органов дыхания и глаз. Это природное явление в целом не несет высокой опасности для населения ввиду малого размера частиц, в основном оказывая влияние на облачность и осадки.
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