https://ria.ru/20230720/putin-1885234815.html

Путин поучаствует во всех обсуждениях саммита, заявил шерпа ЮАР в БРИКС

Путин поучаствует во всех обсуждениях саммита, заявил шерпа ЮАР в БРИКС - РИА Новости, 20.07.2023

Путин поучаствует во всех обсуждениях саммита, заявил шерпа ЮАР в БРИКС

Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что президент РФ Владимир Путин будет участвовать во всех обсуждениях предстоящего саммита объединения. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T11:15

2023-07-20T11:15

2023-07-20T11:54

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что президент РФ Владимир Путин будет участвовать во всех обсуждениях предстоящего саммита объединения.Ранее офис президента ЮАР заявил, что президент России Владимир Путин не будет присутствовать лично на саммите БРИКС 22-24 августа, а Российскую Федерацию будет представлять глава МИД Сергей Лавров."Путин будет участвовать во всех обсуждениях саммита", - говорится в заявлении шерпы.Шерпа также сообщил, что дистанционное выступление Путина на саммите БРИКС в Йоханнесбурге ожидается 23 августа.ЮАР находится в юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), досудебная палата которого 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, которая не признает юрисдикцию МУС, в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230719/yuar-1885149983.html

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