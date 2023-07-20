https://ria.ru/20230720/protokol-1885352481.html

Новый протокол составили на "КиноПоиск" за распространение ЛГБТ-пропаганды

Новый протокол составили на "КиноПоиск" за распространение ЛГБТ-пропаганды - РИА Новости, 20.07.2023

Новый протокол составили на "КиноПоиск" за распространение ЛГБТ-пропаганды

Очередной административный протокол составили на онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" за демонстрацию информации об ЛГБТ несовершеннолетним, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T19:48

2023-07-20T19:48

2023-07-20T19:48

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Очередной административный протокол составили на онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" за демонстрацию информации об ЛГБТ несовершеннолетним, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы. "Судом зарегистрирован административный протокол в отношении ООО "КиноПоиск", - рассказал собеседник агентства. Дата его рассмотрения пока не назначена. Ранее этот же суд оштрафовал онлайн-кинотеатр на один миллион рублей за отсутствие маркировки "18+" на фильмах "Идеальные незнакомцы", "Бриджит Джонс. Грани разумного", "Английский цирюльник", "Еще три свадьбы", "Жадность", "Купе номер 6" и "Дылда". Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце прошлого года. Компании грозит штраф до четырех миллионов рублей или, при самом жестком для нее решении суда, — административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.Московские суды уже назначили штрафы за аналогичные правонарушения в отношении сервисов Start, Premier, "КиноПоиск" и "Мегафон-ТВ".

https://ria.ru/20230718/shtraf-1884846583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кинопоиск, москва, происшествия, россия, лгбт-сообщество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес