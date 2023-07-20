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Новый протокол составили на "КиноПоиск" за распространение ЛГБТ-пропаганды - РИА Новости, 20.07.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:48 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/protokol-1885352481.html
Новый протокол составили на "КиноПоиск" за распространение ЛГБТ-пропаганды
Новый протокол составили на "КиноПоиск" за распространение ЛГБТ-пропаганды - РИА Новости, 20.07.2023
Новый протокол составили на "КиноПоиск" за распространение ЛГБТ-пропаганды
Очередной административный протокол составили на онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" за демонстрацию информации об ЛГБТ несовершеннолетним, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T19:48
2023-07-20T19:48
шоубиз
кинопоиск
москва
происшествия
россия
лгбт-сообщество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Очередной административный протокол составили на онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" за демонстрацию информации об ЛГБТ несовершеннолетним, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы. "Судом зарегистрирован административный протокол в отношении ООО "КиноПоиск", - рассказал собеседник агентства. Дата его рассмотрения пока не назначена. Ранее этот же суд оштрафовал онлайн-кинотеатр на один миллион рублей за отсутствие маркировки "18+" на фильмах "Идеальные незнакомцы", "Бриджит Джонс. Грани разумного", "Английский цирюльник", "Еще три свадьбы", "Жадность", "Купе номер 6" и "Дылда". Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце прошлого года. Компании грозит штраф до четырех миллионов рублей или, при самом жестком для нее решении суда, — административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.Московские суды уже назначили штрафы за аналогичные правонарушения в отношении сервисов Start, Premier, "КиноПоиск" и "Мегафон-ТВ".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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кинопоиск, москва, происшествия, россия, лгбт-сообщество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Кинопоиск, Москва, Происшествия, Россия, ЛГБТ-сообщество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Новый протокол составили на "КиноПоиск" за распространение ЛГБТ-пропаганды

Новый протокол составили на "КиноПоиск" за пропаганду ЛГБТ несовершеннолетним

© РИА НовостиСайт интернет-сервиса "Кинопоиск" на экране монитора
Сайт интернет-сервиса Кинопоиск на экране монитора - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости
Сайт интернет-сервиса "Кинопоиск" на экране монитора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Очередной административный протокол составили на онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" за демонстрацию информации об ЛГБТ несовершеннолетним, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.
"Судом зарегистрирован административный протокол в отношении ООО "КиноПоиск", - рассказал собеседник агентства. Дата его рассмотрения пока не назначена.
Ранее этот же суд оштрафовал онлайн-кинотеатр на один миллион рублей за отсутствие маркировки "18+" на фильмах "Идеальные незнакомцы", "Бриджит Джонс. Грани разумного", "Английский цирюльник", "Еще три свадьбы", "Жадность", "Купе номер 6" и "Дылда".
Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце прошлого года.
Компании грозит штраф до четырех миллионов рублей или, при самом жестком для нее решении суда, — административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Московские суды уже назначили штрафы за аналогичные правонарушения в отношении сервисов Start, Premier, "КиноПоиск" и "Мегафон-ТВ".
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18 июля, 13:26
 
ШоубизКинопоискМоскваПроисшествияРоссияЛГБТ-сообществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Новости шоу-бизнесаШоу-бизнес
 
 
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