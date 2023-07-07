https://ria.ru/20230707/shtraf-1882838221.html

Онлайн-кинотеатр PREMIER оштрафовали на четыре миллиона за кино про ЛГБТ

Онлайн-кинотеатр PREMIER оштрафовали на четыре миллиона за кино про ЛГБТ - РИА Новости, 07.07.2023

Онлайн-кинотеатр PREMIER оштрафовали на четыре миллиона за кино про ЛГБТ

Роскомнадзор составил 32 протокола на онлайн-кинотеатры из-за распространения фильмов с демонстрацией ЛГБТ, в частности "Триколор Кино и ТВ онлайн" получил... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T16:32

2023-07-07T16:32

2023-07-07T17:06

происшествия

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Роскомнадзор составил 32 протокола на онлайн-кинотеатры из-за распространения фильмов с демонстрацией ЛГБТ, в частности "Триколор Кино и ТВ онлайн" получил штраф 1 миллион рублей, PREMIER - 4 миллиона рублей, START - 3,7 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в ведомстве."За распространение АВС (аудиовизуальные сервисы - ред.) фильмов, содержащих информацию, демонстрирующую ЛГБТ, со знаком "16+" Роскомнадзор составил 32 административных протокола по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ: 17 в отношении юридических лиц – владельцев АВС: Movix, Peers.TV, Триколор Кино и ТВ онлайн, Wink, Okko, PREMIER, Мегафон ТВ, START, Кинопоиск, More.tv, Ivi, Билайн ТВ и 15 в отношении должностных лиц АВС: Peers.TV, Триколор Кино и ТВ онлайн, Wink, Okko, PREMIER, Мегафон ТВ, START, Кинопоиск, More.tv, Ivi, Билайн ТВ", - говорится в ответе на запрос.Отмечается, что на сегодняшний день суд назначил штрафы аудиовизуальным сервисам: Триколор Кино и ТВ онлайн - 1 миллион рублей для юридического лица НAO "Национальная спутниковая компания" и 200 тысяч рублей для должностного лица, Peers.TV - 1 миллион рублей в отношении юридического лица ООО "Инетра" и 100 тысяч рублей для должностного лица, PREMIER - 4 миллиона рублей в отношении юридического лица ООО "Премьер". Также штрафы выписаны: МегафонТВ - 1 миллион рублей в отношении юридического лица ПАО "Мегафон", START - 3,7 миллиона рублей в отношении юридического лица ООО "Старт", Кинопоиск - 1 миллион рублей в отношении юридического лица ООО "Кинопоиск"."Протоколы будут составлены в отношении аудиовизуального сервиса "Триколор Кино и ТВ онлайн" и его должностного лица за пропаганду ЛГБТ части 3 статьи 6.21 КоАП РФ", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20230705/protokol-1882369972.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)