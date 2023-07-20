https://ria.ru/20230720/programmy-1885332599.html

Шмыгаль назвал сумму, которую Группа Всемирного банка выделит Украине

Шмыгаль назвал сумму, которую Группа Всемирного банка выделит Украине - РИА Новости, 20.07.2023

Шмыгаль назвал сумму, которую Группа Всемирного банка выделит Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Группа Всемирного банка планирует привлечь более 8 миллиардов долларов на новые программы в стране. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:37

2023-07-20T17:37

2023-07-20T17:37

украина

херсонская область

россия

сергей шойгу

владимир путин

денис шмыгаль

всемирный банк

международная финансовая корпорация

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Группа Всемирного банка планирует привлечь более 8 миллиардов долларов на новые программы в стране. "Группа Всемирного банка планирует мобилизовать более 8 миллиардов долларов для новых программы на Украине. В частности в сфере сельского хозяйства и социальной политики", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале после встречи с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани и вице-президентом Международной финансовой корпорации Альфонсо Гарсией Морой. Кроме того, Шмыгаль обсудил с представителями Всемирного банка и Международной финансовой корпорации подготовку обновленной оценки нужд Украины на восстановление, которая будет включать в себя убытки Киева после разрушения Каховской ГЭС. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.

https://ria.ru/20230720/ssuda-1885331922.html

https://ria.ru/20230715/pomosch-1884378313.html

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украина, херсонская область , россия, сергей шойгу, владимир путин, денис шмыгаль, всемирный банк, международная финансовая корпорация, группа всемирного банка