https://ria.ru/20230720/prigozhin-1885344827.html

Иосиф Пригожин отреагировал на введенные против него санкции Канады

Иосиф Пригожин отреагировал на введенные против него санкции Канады - РИА Новости, 20.07.2023

Иосиф Пригожин отреагировал на введенные против него санкции Канады

Продюсер и телеведущий Иосиф Пригожин в интервью Telegram-каналу RT отреагировал на введенные против него санкции Канады. Он назвал случившееся сведением счетов РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T18:40

2023-07-20T18:40

2023-07-20T18:40

шоубиз

иосиф пригожин

канада

иван охлобыстин

дмитрий харатьян

юлия чичерина

shaman (ярослав дронов)

александр ф. скляр

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Продюсер и телеведущий Иосиф Пригожин в интервью Telegram-каналу RT отреагировал на введенные против него санкции Канады. Он назвал случившееся сведением счетов с творческими людьми. "Ну ввели и ввели. Что теперь я могу сделать? Им ничего не остается делать, как сводить счеты с людьми, имеющими отношение к творчеству", – прокомментировал ситуацию Пригожин. По его словам, поступок канадских властей не соответствует представлениям о демократии. "Самый главный лозунг и формула демократии – запрещать въезжать или выезжать, путешествовать? Как раз то, о чем гласит демократия: свобода передвижений, свобода мнения, свобода мысли. Я поздравляю такую демократию и ее представителей", – заключил продюсер.Ранее стало известно, что Канада ввела санкции против ряда деятелей российской культуры. В список помимо Иосифа Пригожина попали актеры Иван Охлобыстин, Дмитрий Харатьян и Мария Шукшина, певцы Филипп Киркоров, SHAMAN (Ярослав Дронов) и Чичерина, режиссер Никита Михалков и музыкант Александр Скляр.

https://ria.ru/20230622/prigozhin-1879778398.html

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иосиф пригожин, канада, иван охлобыстин, дмитрий харатьян, юлия чичерина, shaman (ярослав дронов) , александр ф. скляр, никита михалков, мария шукшина, филипп киркоров, знаменитости, санкции