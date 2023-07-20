https://ria.ru/20230720/prigozhin-1885344827.html
Иосиф Пригожин отреагировал на введенные против него санкции Канады
Иосиф Пригожин отреагировал на введенные против него санкции Канады - РИА Новости, 20.07.2023
Иосиф Пригожин отреагировал на введенные против него санкции Канады
Продюсер и телеведущий Иосиф Пригожин в интервью Telegram-каналу RT отреагировал на введенные против него санкции Канады. Он назвал случившееся сведением счетов РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T18:40
2023-07-20T18:40
2023-07-20T18:40
шоубиз
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канада
иван охлобыстин
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Продюсер и телеведущий Иосиф Пригожин в интервью Telegram-каналу RT отреагировал на введенные против него санкции Канады. Он назвал случившееся сведением счетов с творческими людьми. "Ну ввели и ввели. Что теперь я могу сделать? Им ничего не остается делать, как сводить счеты с людьми, имеющими отношение к творчеству", – прокомментировал ситуацию Пригожин. По его словам, поступок канадских властей не соответствует представлениям о демократии. "Самый главный лозунг и формула демократии – запрещать въезжать или выезжать, путешествовать? Как раз то, о чем гласит демократия: свобода передвижений, свобода мнения, свобода мысли. Я поздравляю такую демократию и ее представителей", – заключил продюсер.Ранее стало известно, что Канада ввела санкции против ряда деятелей российской культуры. В список помимо Иосифа Пригожина попали актеры Иван Охлобыстин, Дмитрий Харатьян и Мария Шукшина, певцы Филипп Киркоров, SHAMAN (Ярослав Дронов) и Чичерина, режиссер Никита Михалков и музыкант Александр Скляр.
https://ria.ru/20230622/prigozhin-1879778398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иосиф пригожин, канада, иван охлобыстин, дмитрий харатьян, юлия чичерина, shaman (ярослав дронов) , александр ф. скляр, никита михалков, мария шукшина, филипп киркоров, знаменитости, санкции
Шоубиз, Иосиф Пригожин, Канада, Иван Охлобыстин, Дмитрий Харатьян, Юлия Чичерина, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Александр Ф. Скляр, Никита Михалков, Мария Шукшина, Филипп Киркоров, Знаменитости, Санкции
Иосиф Пригожин отреагировал на введенные против него санкции Канады
Иосиф Пригожин назвал введенные против него санкции Канады "сведением счетов"