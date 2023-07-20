Премьер Ирака потребовал от посла Швеции покинуть страну
Премьер Ирака потребовал от посла Швеции покинуть страну из-за акций по сожжению Корана
© AP Photo / Ali JabarУчастники акции протеста у здания посольства Швеции в Багдаде, Ирак
© AP Photo / Ali Jabar
Участники акции протеста у здания посольства Швеции в Багдаде, Ирак. Архивное фото
КАИР, 20 июл - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани потребовал от посла Швеции покинуть страну из-за неоднократных разрешений шведского правительства на сожжение Корана, говорится в заявлении канцелярии иракского премьера.
Ранее СМИ сообщали, что сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемого в Швеции сожжения Корана. Правительство Ирака уведомило Швецию, что разорвет дипломатические отношения в случае повторения инцидента с сожжением Корана.
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"Премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани поручил отозвать временного поверенного в делах посольства Республики Ирак в шведской столице Стокгольме. Также он потребовал от посла Швеции покинуть территорию Ирака в ответ на неоднократные разрешения шведского правительства на сожжение Корана, оскорбление исламских святынь и сожжение иракского флага", - сообщила канцелярия ас-Судани.
Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня - в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". По данным СМИ, за акцией наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста". Впоследствии десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.