https://ria.ru/20230720/posol-1885297147.html

Премьер Ирака потребовал от посла Швеции покинуть страну

Премьер Ирака потребовал от посла Швеции покинуть страну - РИА Новости, 20.07.2023

Премьер Ирака потребовал от посла Швеции покинуть страну

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани потребовал от посла Швеции покинуть страну из-за неоднократных разрешений шведского правительства на сожжение... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T15:21

2023-07-20T15:21

2023-07-20T15:21

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КАИР, 20 июл - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани потребовал от посла Швеции покинуть страну из-за неоднократных разрешений шведского правительства на сожжение Корана, говорится в заявлении канцелярии иракского премьера. Ранее СМИ сообщали, что сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемого в Швеции сожжения Корана. Правительство Ирака уведомило Швецию, что разорвет дипломатические отношения в случае повторения инцидента с сожжением Корана. "Премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани поручил отозвать временного поверенного в делах посольства Республики Ирак в шведской столице Стокгольме. Также он потребовал от посла Швеции покинуть территорию Ирака в ответ на неоднократные разрешения шведского правительства на сожжение Корана, оскорбление исламских святынь и сожжение иракского флага", - сообщила канцелярия ас-Судани. Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня - в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". По данным СМИ, за акцией наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста". Впоследствии десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.

https://ria.ru/20230629/koran-1881323613.html

https://ria.ru/20230629/koran-1881202574.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швеция, ирак, россия