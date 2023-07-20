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Премьер Ирака потребовал от посла Швеции покинуть страну - РИА Новости, 20.07.2023
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15:21 20.07.2023
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Премьер Ирака потребовал от посла Швеции покинуть страну
Премьер Ирака потребовал от посла Швеции покинуть страну - РИА Новости, 20.07.2023
Премьер Ирака потребовал от посла Швеции покинуть страну
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани потребовал от посла Швеции покинуть страну из-за неоднократных разрешений шведского правительства на сожжение... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T15:21
2023-07-20T15:21
в мире
швеция
ирак
россия
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КАИР, 20 июл - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани потребовал от посла Швеции покинуть страну из-за неоднократных разрешений шведского правительства на сожжение Корана, говорится в заявлении канцелярии иракского премьера. Ранее СМИ сообщали, что сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемого в Швеции сожжения Корана. Правительство Ирака уведомило Швецию, что разорвет дипломатические отношения в случае повторения инцидента с сожжением Корана. "Премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани поручил отозвать временного поверенного в делах посольства Республики Ирак в шведской столице Стокгольме. Также он потребовал от посла Швеции покинуть территорию Ирака в ответ на неоднократные разрешения шведского правительства на сожжение Корана, оскорбление исламских святынь и сожжение иракского флага", - сообщила канцелярия ас-Судани. Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня - в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". По данным СМИ, за акцией наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста". Впоследствии десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
https://ria.ru/20230629/koran-1881323613.html
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в мире, швеция, ирак, россия
В мире, Швеция, Ирак, Россия
Премьер Ирака потребовал от посла Швеции покинуть страну

Премьер Ирака потребовал от посла Швеции покинуть страну из-за акций по сожжению Корана

© AP Photo / Ali JabarУчастники акции протеста у здания посольства Швеции в Багдаде, Ирак
Участники акции протеста у здания посольства Швеции в Багдаде, Ирак - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Ali Jabar
Участники акции протеста у здания посольства Швеции в Багдаде, Ирак. Архивное фото
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КАИР, 20 июл - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани потребовал от посла Швеции покинуть страну из-за неоднократных разрешений шведского правительства на сожжение Корана, говорится в заявлении канцелярии иракского премьера.
Ранее СМИ сообщали, что сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемого в Швеции сожжения Корана. Правительство Ирака уведомило Швецию, что разорвет дипломатические отношения в случае повторения инцидента с сожжением Корана.
Салван Момика во время акции около мечети в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Ирак потребовал у Швеции выдачи иммигранта, который сжег Коран
29 июня, 22:12
«
"Премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани поручил отозвать временного поверенного в делах посольства Республики Ирак в шведской столице Стокгольме. Также он потребовал от посла Швеции покинуть территорию Ирака в ответ на неоднократные разрешения шведского правительства на сожжение Корана, оскорбление исламских святынь и сожжение иракского флага", - сообщила канцелярия ас-Судани.
Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня - в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". По данным СМИ, за акцией наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста". Впоследствии десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
Бойцы Талибана* - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Талибы призвали исламские страны принять меры после акта сожжения Корана
29 июня, 16:11
 
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