https://ria.ru/20230720/polsha-1885361376.html
Польша заявила, что поддержит Киев только в том, что выгодно Варшаве
Польша заявила, что поддержит Киев только в том, что выгодно Варшаве - РИА Новости, 20.07.2023
Польша заявила, что поддержит Киев только в том, что выгодно Варшаве
Польша будет поддерживать Киев только в том, что на руку ей самой, заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский после окончания... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T19:57
2023-07-20T19:57
2023-07-20T21:25
денис шмыгаль
матеуш моравецкий
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
венгрия
польша
украина
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Польша будет поддерживать Киев только в том, что на руку ей самой, заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский после окончания встречи глав МИД стран ЕС.Так он прокомментировал высказывание премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который назвал намерение Варшавы продлить запрет на ввоз украинского зерна недружественным и популистским шагом. По словам Яблоньского, такое заявление следует считать "не слишком дипломатичным и не слишком рассудительным"."Польша помогает Украине в огромной степени, предоставляет огромный объем поддержки. В то же время все, что мы делаем для Украины или для других союзников, мы всегда делаем потому, что это является реализацией наших национальных интересов, наших государственных интересов. Мы руководствуемся этим", — сказал он.Замглавы МИД отметил, что Варшава поддерживает Киев в тех сферах и в тех объемах, которые выгодны ей самой. Если между двумя странами возникают разногласия по тем или иным темам, Польша не стесняется об этом говорить, подчеркнул Яблоньский. Он также призвал Шмыгаля не проявлять агрессию в соцсетях, а проанализировать объем помощи, которую Варшава оказала Киеву.Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава самостоятельно продолжит ограничивать ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не согласится продлить эти меры после 15 сентября. В ответ его украинский коллега Денис Шмыгаль среди прочего заявил, что такой шаг сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и украинской экономике. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран — членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Нововведения вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах — членах ЕС, кроме этих пяти стран. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
https://ria.ru/20230601/polsha-1875608188.html
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денис шмыгаль, матеуш моравецкий, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, венгрия, польша, украина
Денис Шмыгаль, Матеуш Моравецкий, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Венгрия, Польша, Украина
Польша заявила, что поддержит Киев только в том, что выгодно Варшаве
Замглавы МИД Польши Яблоньский: Варшава помогает Киеву, руководствуясь своими интересами
БРЮССЕЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Польша будет поддерживать Киев только в том, что на руку ей самой, заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский после окончания встречи глав МИД стран ЕС.
Так он прокомментировал высказывание премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который назвал намерение Варшавы продлить запрет на ввоз украинского зерна недружественным и популистским шагом. По словам Яблоньского, такое заявление следует считать "не слишком дипломатичным и не слишком рассудительным".
«
"Польша помогает Украине в огромной степени, предоставляет огромный объем поддержки. В то же время все, что мы делаем для Украины или для других союзников, мы всегда делаем потому, что это является реализацией наших национальных интересов, наших государственных интересов. Мы руководствуемся этим", — сказал он.
Замглавы МИД отметил, что Варшава поддерживает Киев в тех сферах и в тех объемах, которые выгодны ей самой. Если между двумя странами возникают разногласия по тем или иным темам, Польша не стесняется об этом говорить, подчеркнул Яблоньский. Он также призвал Шмыгаля не проявлять агрессию в соцсетях, а проанализировать объем помощи, которую Варшава оказала Киеву.
Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины, заявил Моравецкий
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
сообщил, что Варшава самостоятельно продолжит ограничивать ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия
не согласится продлить эти меры после 15 сентября. В ответ его украинский коллега Денис Шмыгаль
среди прочего заявил, что такой шаг сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и украинской экономике.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен
с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии
, Румынии
, Болгарии
и Словакии
отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран — членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Европейская комиссия приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Нововведения вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах — членах ЕС, кроме этих пяти стран. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
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