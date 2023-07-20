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"Победа" запустит рейсы в Дубай из еще одного российского города

"Победа" запустит рейсы в Дубай из еще одного российского города - РИА Новости, 20.07.2023

"Победа" запустит рейсы в Дубай из еще одного российского города

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 29 октября запустит новый рейс Волгоград – Дубай, будет летать дважды в неделю, сообщается в релизе компании. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T15:22

2023-07-20T15:22

2023-07-20T15:22

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 29 октября запустит новый рейс Волгоград – Дубай, будет летать дважды в неделю, сообщается в релизе компании. "Лоукостер "Победа" на официальном сайте открыл продажу билетов на рейсы в Дубай (ОАЭ) из Волгограда. Полеты по маршруту Волгоград – Дубай начнутся 29 октября 2023 года и будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и субботам", – говорится в сообщении. Сейчас "Победа" выполняет ежедневные рейсы в Дубай из Москвы ("Внуково"). В рамках расширения региональной программы полетов за рубеж в октябре "Победа" также начнет летать в Дубай из Махачкалы и в Гюмри (Армения) из Сочи.

https://ria.ru/20230720/reysy-1885247727.html

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