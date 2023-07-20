https://ria.ru/20230720/platsdarm-1885201755.html

Марочко заявил о плацдарме на отбитых позициях ВСУ на Купянском направлении

Марочко заявил о плацдарме на отбитых позициях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.07.2023

Марочко заявил о плацдарме на отбитых позициях ВСУ на Купянском направлении

ВС РФ закрепляются на отбитых у украинских военных позициях в Харьковской области, создается плацдарм для дальнейшего продвижения, параллельно с возведением... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T07:35

2023-07-20T07:35

2023-07-20T07:35

специальная военная операция на украине

россия

андрей марочко

вооруженные силы украины

луганская народная республика

харьковская область

безопасность

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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. ВС РФ закрепляются на отбитых у украинских военных позициях в Харьковской области, создается плацдарм для дальнейшего продвижения, параллельно с возведением фортификации идет боевая работа по уничтожению живой силы и техники ВСУ, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За несколько суток ВС РФ удалось значительно продвинутся как в глубь обороны противника, так и по фронту. При освобождении Харьковской области противник был выбит с ряда занимаемых ранее позиций и рубежей, многие из которых были практически уничтожены нашей артиллерией и авиацией", - сообщил он. Марочко отметил, что сейчас создается плацдарм для дальнейшего успешного продвижения российской армии. "На бывших украинских позициях сейчас военнослужащие ВС РФ закрепляются, ведут инженерные работы по возведению фортификационных сооружений. Параллельно ведется работа по уничтожению скоплений живой силы и техники вооруженных формирований Украины" - сообщил эксперт. Министерство обороны РФ накануне заявило, что на купянском направлении за сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту. Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области, потери украинских войск составили до 70 человек убитыми. Были уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

https://ria.ru/20230720/artilleriya-1885197545.html

россия

луганская народная республика

харьковская область

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россия, андрей марочко, вооруженные силы украины, луганская народная республика, харьковская область, безопасность