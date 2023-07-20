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Марочко заявил о плацдарме на отбитых позициях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:35 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/platsdarm-1885201755.html
Марочко заявил о плацдарме на отбитых позициях ВСУ на Купянском направлении
Марочко заявил о плацдарме на отбитых позициях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.07.2023
Марочко заявил о плацдарме на отбитых позициях ВСУ на Купянском направлении
ВС РФ закрепляются на отбитых у украинских военных позициях в Харьковской области, создается плацдарм для дальнейшего продвижения, параллельно с возведением... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T07:35
2023-07-20T07:35
специальная военная операция на украине
россия
андрей марочко
вооруженные силы украины
луганская народная республика
харьковская область
безопасность
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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. ВС РФ закрепляются на отбитых у украинских военных позициях в Харьковской области, создается плацдарм для дальнейшего продвижения, параллельно с возведением фортификации идет боевая работа по уничтожению живой силы и техники ВСУ, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За несколько суток ВС РФ удалось значительно продвинутся как в глубь обороны противника, так и по фронту. При освобождении Харьковской области противник был выбит с ряда занимаемых ранее позиций и рубежей, многие из которых были практически уничтожены нашей артиллерией и авиацией", - сообщил он. Марочко отметил, что сейчас создается плацдарм для дальнейшего успешного продвижения российской армии. "На бывших украинских позициях сейчас военнослужащие ВС РФ закрепляются, ведут инженерные работы по возведению фортификационных сооружений. Параллельно ведется работа по уничтожению скоплений живой силы и техники вооруженных формирований Украины" - сообщил эксперт. Министерство обороны РФ накануне заявило, что на купянском направлении за сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту. Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области, потери украинских войск составили до 70 человек убитыми. Были уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20230720/artilleriya-1885197545.html
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россия, андрей марочко, вооруженные силы украины, луганская народная республика, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Безопасность
Марочко заявил о плацдарме на отбитых позициях ВСУ на Купянском направлении

Марочко: российские войска закрепляются на отбитых у ВСУ позициях на Купянском направлении

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий отряда спецназначения "Вихрь" на огневой позиции
Военнослужащий отряда спецназначения Вихрь на огневой позиции - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий отряда спецназначения "Вихрь" на огневой позиции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. ВС РФ закрепляются на отбитых у украинских военных позициях в Харьковской области, создается плацдарм для дальнейшего продвижения, параллельно с возведением фортификации идет боевая работа по уничтожению живой силы и техники ВСУ, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"За несколько суток ВС РФ удалось значительно продвинутся как в глубь обороны противника, так и по фронту. При освобождении Харьковской области противник был выбит с ряда занимаемых ранее позиций и рубежей, многие из которых были практически уничтожены нашей артиллерией и авиацией", - сообщил он.
Марочко отметил, что сейчас создается плацдарм для дальнейшего успешного продвижения российской армии. "На бывших украинских позициях сейчас военнослужащие ВС РФ закрепляются, ведут инженерные работы по возведению фортификационных сооружений. Параллельно ведется работа по уничтожению скоплений живой силы и техники вооруженных формирований Украины" - сообщил эксперт.
Министерство обороны РФ накануне заявило, что на купянском направлении за сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту. Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области, потери украинских войск составили до 70 человек убитыми. Были уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Артиллерийские подразделения ВДВ уничтожают ВСУ на подступах к Артемовску - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьБезопасность
 
 
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