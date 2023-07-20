https://ria.ru/20230720/operatsiya-1885204501.html

Киев готовит операцию по захвату ЗАЭС на конец июля, заявил Рогов

Киев готовит операцию по захвату ЗАЭС на конец июля, заявил Рогов - РИА Новости, 20.07.2023

Киев готовит операцию по захвату ЗАЭС на конец июля, заявил Рогов

Украинские войска готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС на конец июля, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T08:15

2023-07-20T08:15

2023-07-20T08:15

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская аэс

вооруженные силы украины

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_127:0:3077:1659_1920x0_80_0_0_3c3c5dcda70edcc04604182d542a6dc8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Украинские войска готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС на конец июля, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Исходя из поступающих по различным каналам оперативных данных, украинские войска готовят военную провокацию по форсированию Днепра с целью захвата Запорожской АЭС на конец июля. Именно это время определено ими как наиболее благоприятное для переправки по обмелевшим остаткам Каховского водохранилища", - сказал Рогов агентству. Ранее глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил РИА Новости, что Каховского водохранилища больше не существует, на его месте остались "лужицы", реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал станцию, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что одна из целей подрыва Каховской ГЭС - лишить Крым воды. Рогов подчеркнул, что командование украинских войск пришло к выводу, что штурмовая группа на легкой бронетехнике вполне сможет перейти Днепр и достичь Запорожской АЭС. По его словам, в начале июля на Ровенской АЭС проходила ставка под руководством Владимира Зеленского, где обсуждались варианты сценариев провокации в отношении сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и реакторов на Запорожской АЭС. "Офис Зеленского был неприятно удивлен, что сильных, ожидаемых ими негативных долгосрочных последствий это не принесет, поэтому ими было принято решение отложить ракетные удары по атомной станции", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230719/obstrel-1885174558.html

https://ria.ru/20230719/vsu-1885059906.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины, запорожская область