https://ria.ru/20230720/operatsiya-1885204501.html
Киев готовит операцию по захвату ЗАЭС на конец июля, заявил Рогов
Киев готовит операцию по захвату ЗАЭС на конец июля, заявил Рогов - РИА Новости, 20.07.2023
Киев готовит операцию по захвату ЗАЭС на конец июля, заявил Рогов
Украинские войска готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС на конец июля, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T08:15
2023-07-20T08:15
2023-07-20T08:15
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская аэс
вооруженные силы украины
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Украинские войска готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС на конец июля, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Исходя из поступающих по различным каналам оперативных данных, украинские войска готовят военную провокацию по форсированию Днепра с целью захвата Запорожской АЭС на конец июля. Именно это время определено ими как наиболее благоприятное для переправки по обмелевшим остаткам Каховского водохранилища", - сказал Рогов агентству. Ранее глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил РИА Новости, что Каховского водохранилища больше не существует, на его месте остались "лужицы", реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал станцию, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что одна из целей подрыва Каховской ГЭС - лишить Крым воды. Рогов подчеркнул, что командование украинских войск пришло к выводу, что штурмовая группа на легкой бронетехнике вполне сможет перейти Днепр и достичь Запорожской АЭС. По его словам, в начале июля на Ровенской АЭС проходила ставка под руководством Владимира Зеленского, где обсуждались варианты сценариев провокации в отношении сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и реакторов на Запорожской АЭС. "Офис Зеленского был неприятно удивлен, что сильных, ожидаемых ими негативных долгосрочных последствий это не принесет, поэтому ими было принято решение отложить ракетные удары по атомной станции", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230719/obstrel-1885174558.html
https://ria.ru/20230719/vsu-1885059906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Киев готовит операцию по захвату ЗАЭС на конец июля, заявил Рогов
Рогов: Киев готовит операцию по форсированию Днепра и захвату ЗАЭС на конец июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Украинские войска готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС на конец июля, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Исходя из поступающих по различным каналам оперативных данных, украинские войска готовят военную провокацию по форсированию Днепра с целью захвата Запорожской АЭС на конец июля. Именно это время определено ими как наиболее благоприятное для переправки по обмелевшим остаткам Каховского водохранилища", - сказал Рогов агентству.
Ранее глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил РИА Новости, что Каховского водохранилища больше не существует, на его месте остались "лужицы", реки Днепр
и Конка вернулись в прежние русла.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области
ниже по течению Днепра. Министр обороны РФ Сергей Шойгу
заявил, что киевский режим подорвал станцию, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
считает, что одна из целей подрыва Каховской ГЭС - лишить Крым воды.
Украинские войска обстреляли центр Васильевки в Запорожской области
Рогов подчеркнул, что командование украинских войск пришло к выводу, что штурмовая группа на легкой бронетехнике вполне сможет перейти Днепр и достичь Запорожской АЭС.
По его словам, в начале июля на Ровенской АЭС
проходила ставка под руководством Владимира Зеленского
, где обсуждались варианты сценариев провокации в отношении сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и реакторов на Запорожской АЭС.
"Офис Зеленского был неприятно удивлен, что сильных, ожидаемых ими негативных долгосрочных последствий это не принесет, поэтому ими было принято решение отложить ракетные удары по атомной станции", - подчеркнул Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Рогов сообщил о новой смене тактики ВСУ в Запорожской области