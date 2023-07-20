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Комиссия Совфеда обсуждает нулевой НДС для печатных СМИ - РИА Новости, 20.07.2023
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12:21 20.07.2023 (обновлено: 12:25 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/nds-1885251937.html
Комиссия Совфеда обсуждает нулевой НДС для печатных СМИ
Комиссия Совфеда обсуждает нулевой НДС для печатных СМИ - РИА Новости, 20.07.2023
Комиссия Совфеда обсуждает нулевой НДС для печатных СМИ
Комиссия Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ обсуждает введение нулевого НДС для печатных СМИ на пять лет и введение моратория на рост цен на... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:21
2023-07-20T12:25
экономика
алексей пушков
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Комиссия Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ обсуждает введение нулевого НДС для печатных СМИ на пять лет и введение моратория на рост цен на доставку печатных СМИ, заявил глава комиссии Алексей Пушков. "Во-вторых, речь идет об установлении сроком на пять лет нулевого НДС для печатных СМИ, установление нулевой ставки налога на имущество для печатных СМИ и типографий печатающих, введение моратория на рост цен на доставку печатных СМИ и мораторий на рост цен на подписку, иначе у нас подписка может вообще погибнуть", - сказал сенатор в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
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экономика, алексей пушков, совет федерации рф
Экономика, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
Комиссия Совфеда обсуждает нулевой НДС для печатных СМИ

Комиссия Совфеда обсуждает введение нулевого НДС для печатных СМИ на пять лет

© РИА Новости / Сергей Русанов | Перейти в медиабанкПечать газет в типографии
Печать газет в типографии - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Комиссия Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ обсуждает введение нулевого НДС для печатных СМИ на пять лет и введение моратория на рост цен на доставку печатных СМИ, заявил глава комиссии Алексей Пушков.
"Во-вторых, речь идет об установлении сроком на пять лет нулевого НДС для печатных СМИ, установление нулевой ставки налога на имущество для печатных СМИ и типографий печатающих, введение моратория на рост цен на доставку печатных СМИ и мораторий на рост цен на подписку, иначе у нас подписка может вообще погибнуть", - сказал сенатор в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
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