https://ria.ru/20230720/nds-1885251937.html

Комиссия Совфеда обсуждает нулевой НДС для печатных СМИ

Комиссия Совфеда обсуждает нулевой НДС для печатных СМИ - РИА Новости, 20.07.2023

Комиссия Совфеда обсуждает нулевой НДС для печатных СМИ

Комиссия Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ обсуждает введение нулевого НДС для печатных СМИ на пять лет и введение моратория на рост цен на... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T12:21

2023-07-20T12:21

2023-07-20T12:25

экономика

алексей пушков

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Комиссия Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ обсуждает введение нулевого НДС для печатных СМИ на пять лет и введение моратория на рост цен на доставку печатных СМИ, заявил глава комиссии Алексей Пушков. "Во-вторых, речь идет об установлении сроком на пять лет нулевого НДС для печатных СМИ, установление нулевой ставки налога на имущество для печатных СМИ и типографий печатающих, введение моратория на рост цен на доставку печатных СМИ и мораторий на рост цен на подписку, иначе у нас подписка может вообще погибнуть", - сказал сенатор в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20230627/nalog-1880684504.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, алексей пушков, совет федерации рф