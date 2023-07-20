https://ria.ru/20230720/navalnyy-1885326197.html

Прокурор запросил для Навального 20 лет колонии по делу об экстремизме

Прокурор запросил для Навального 20 лет колонии по делу об экстремизме - РИА Новости, 20.07.2023

Прокурор запросил для Навального 20 лет колонии по делу об экстремизме

Прокурор попросил Мосгорсуд приговорить Алексея Навального к 20 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества, суд 4 августа... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:06

2023-07-20T17:06

2023-07-20T18:41

алексей навальный

происшествия

вадим кобзев

московский городской суд

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746203699_0:145:2938:1798_1920x0_80_0_0_3329d6a4f028267a5a159ff9b42f6a49.jpg

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Прокурор попросил Мосгорсуд приговорить Алексея Навального к 20 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества, суд 4 августа огласит ему приговор, сообщил РИА Новости адвокат Вадим Кобзев."Прокурор потребовал 20 лет колонии особого режима", — сказал юрист.Мосгорсуд рассматривает новое дело Навального на выездном заседании в колонии № 6 во Владимирской области в закрытом режиме.Навального обвиняют в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности. Второму фигуранту дела — бывшему техническому директору одного из YouTube-каналов Навального Даниэлю Холодному — сторона обвинения предложила назначить десять лет в колонии общего режима.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию № 6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.

https://ria.ru/20230713/milov-1883971436.html

https://ria.ru/20230619/navalnyy-1879115021.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

алексей навальный, происшествия, вадим кобзев, московский городской суд, москва