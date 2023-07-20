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Прокурор запросил для Навального 20 лет колонии по делу об экстремизме - РИА Новости, 20.07.2023
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17:06 20.07.2023 (обновлено: 18:41 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/navalnyy-1885326197.html
Прокурор запросил для Навального 20 лет колонии по делу об экстремизме
Прокурор запросил для Навального 20 лет колонии по делу об экстремизме - РИА Новости, 20.07.2023
Прокурор запросил для Навального 20 лет колонии по делу об экстремизме
Прокурор попросил Мосгорсуд приговорить Алексея Навального к 20 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества, суд 4 августа... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:06
2023-07-20T18:41
алексей навальный
происшествия
вадим кобзев
московский городской суд
москва
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Прокурор попросил Мосгорсуд приговорить Алексея Навального к 20 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества, суд 4 августа огласит ему приговор, сообщил РИА Новости адвокат Вадим Кобзев."Прокурор потребовал 20 лет колонии особого режима", — сказал юрист.Мосгорсуд рассматривает новое дело Навального на выездном заседании в колонии № 6 во Владимирской области в закрытом режиме.Навального обвиняют в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности. Второму фигуранту дела — бывшему техническому директору одного из YouTube-каналов Навального Даниэлю Холодному — сторона обвинения предложила назначить десять лет в колонии общего режима.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию № 6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
https://ria.ru/20230713/milov-1883971436.html
https://ria.ru/20230619/navalnyy-1879115021.html
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алексей навальный, происшествия, вадим кобзев, московский городской суд, москва
Алексей Навальный, Происшествия, Вадим Кобзев, Московский городской суд, Москва
Прокурор запросил для Навального 20 лет колонии по делу об экстремизме

Адвокат Кобзев: прокурор потребовал приговорить Навального к 20 годам особого режима

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Блогер Алексей Навальный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Прокурор попросил Мосгорсуд приговорить Алексея Навального к 20 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества, суд 4 августа огласит ему приговор, сообщил РИА Новости адвокат Вадим Кобзев.
"Прокурор потребовал 20 лет колонии особого режима", — сказал юрист.
Мосгорсуд рассматривает новое дело Навального на выездном заседании в колонии № 6 во Владимирской области в закрытом режиме.
Навального обвиняют в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности. Второму фигуранту дела — бывшему техническому директору одного из YouTube-каналов Навального Даниэлю Холодному — сторона обвинения предложила назначить десять лет в колонии общего режима.
Владимир Милов (СМИ-иноагент) - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Суд в Москве заочно арестовал сторонника Навального Милова*
13 июля, 14:02
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию № 6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
В Кремле не следят за процессом по делу Навального об экстремизме
19 июня, 12:43
 
Алексей НавальныйПроисшествияВадим КобзевМосковский городской судМосква
 
 
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