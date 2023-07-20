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Гладков сообщил о начале ремонта моста в белгородских Валуйках - РИА Новости, 20.07.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
11:19 20.07.2023 (обновлено: 11:20 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/most-1885236293.html
Гладков сообщил о начале ремонта моста в белгородских Валуйках
Гладков сообщил о начале ремонта моста в белгородских Валуйках - РИА Новости, 20.07.2023
Гладков сообщил о начале ремонта моста в белгородских Валуйках
Строители приступили к ремонту моста длиной 120 метров в городе Валуйки Белгородской области, работы планируется завершить через год, сообщил губернатор региона РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:19
2023-07-20T11:20
белгородская область
валуйки
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 июл – РИА Новости. Строители приступили к ремонту моста длиной 120 метров в городе Валуйки Белгородской области, работы планируется завершить через год, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Продолжаем программу ремонта мостов в Белгородской области. Так, в Валуйках начали ремонт моста через реку Валуй в районе улицы Демьяна Бедного. Работы будут завершены в середине 2024 года", - говорится в сообщении. Работы ведутся по областной программе "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области". Длина моста составляет 120,68 метра, ширина – 13,12 метра, ширина проезжей части – 9 метров, ширина пешеходного тротуара – 1,5 метра. Сумма контракта, по данным региональных властей, составляет более 130 миллионов рублей. "Очень рассчитываю на то, что строители, они у нас на самом деле очень хорошего уровня, выполнят все работы в срок и с надлежащим качеством", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20230719/belgorod-1885046408.html
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валуйки, вячеслав гладков
Белгородская область, Валуйки, Вячеслав Гладков
Гладков сообщил о начале ремонта моста в белгородских Валуйках

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о начале ремонта моста в Валуйках

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 20 июл – РИА Новости. Строители приступили к ремонту моста длиной 120 метров в городе Валуйки Белгородской области, работы планируется завершить через год, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
«
"Продолжаем программу ремонта мостов в Белгородской области. Так, в Валуйках начали ремонт моста через реку Валуй в районе улицы Демьяна Бедного. Работы будут завершены в середине 2024 года", - говорится в сообщении.
Работы ведутся по областной программе "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области". Длина моста составляет 120,68 метра, ширина – 13,12 метра, ширина проезжей части – 9 метров, ширина пешеходного тротуара – 1,5 метра. Сумма контракта, по данным региональных властей, составляет более 130 миллионов рублей.
"Очень рассчитываю на то, что строители, они у нас на самом деле очень хорошего уровня, выполнят все работы в срок и с надлежащим качеством", - отметил глава региона.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Гладков рассказал о капремонте белгородских дорог и домов
19 июля, 13:27
 
Белгородская областьВалуйкиВячеслав Гладков
 
 
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