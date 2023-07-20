https://ria.ru/20230720/most-1885236293.html

Гладков сообщил о начале ремонта моста в белгородских Валуйках

Гладков сообщил о начале ремонта моста в белгородских Валуйках - РИА Новости, 20.07.2023

Гладков сообщил о начале ремонта моста в белгородских Валуйках

Строители приступили к ремонту моста длиной 120 метров в городе Валуйки Белгородской области, работы планируется завершить через год, сообщил губернатор региона РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T11:19

2023-07-20T11:19

2023-07-20T11:20

белгородская область

валуйки

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 20 июл – РИА Новости. Строители приступили к ремонту моста длиной 120 метров в городе Валуйки Белгородской области, работы планируется завершить через год, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Продолжаем программу ремонта мостов в Белгородской области. Так, в Валуйках начали ремонт моста через реку Валуй в районе улицы Демьяна Бедного. Работы будут завершены в середине 2024 года", - говорится в сообщении. Работы ведутся по областной программе "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области". Длина моста составляет 120,68 метра, ширина – 13,12 метра, ширина проезжей части – 9 метров, ширина пешеходного тротуара – 1,5 метра. Сумма контракта, по данным региональных властей, составляет более 130 миллионов рублей. "Очень рассчитываю на то, что строители, они у нас на самом деле очень хорошего уровня, выполнят все работы в срок и с надлежащим качеством", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20230719/belgorod-1885046408.html

валуйки

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валуйки, вячеслав гладков