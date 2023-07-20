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На ИТ-специальности выделили более ста тысяч бюджетных мест в 2023 году - РИА Новости, 20.07.2023
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Год педагога и наставника
 
17:05 20.07.2023 (обновлено: 18:03 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/mesta-1885325949.html
На ИТ-специальности выделили более ста тысяч бюджетных мест в 2023 году
На ИТ-специальности выделили более ста тысяч бюджетных мест в 2023 году - РИА Новости, 20.07.2023
На ИТ-специальности выделили более ста тысяч бюджетных мест в 2023 году
Более 100 тысяч бюджетных мест выделено на ИТ-специальности в 2023 году в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", в целом количество обученных специалистов в... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:05
2023-07-20T18:03
дмитрий чернышенко
россия
образование - общество
навигатор абитуриента
кем стать
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Более 100 тысяч бюджетных мест выделено на ИТ-специальности в 2023 году в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", в целом количество обученных специалистов в сфере искусственного интеллекта составит более 12 тысяч человек, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "А в рамках национальной программы "Цифровая экономика" в текущем году на ИТ-специальности предусмотрено более 100 тысяч бюджетных мест, количество обученных специалистов в сфере искусственного интеллекта в этом году составит более 12 тысяч человек", — сказал Чернышенко, его слова приводят в его аппарате. Он отметил, что в этом году около 40% абитуриентов используют для подачи заявления в вуз суперсервис "Поступи в вуз онлайн", это вдвое больше, чем в прошлом году. "Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис. Его использование станет обязательным для всех вузов", — заключил вице-премьер.
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дмитрий чернышенко, россия, образование - общество, навигатор абитуриента, кем стать
Дмитрий Чернышенко, Россия, Образование - Общество, Навигатор абитуриента, Кем стать, Год педагога и наставника
На ИТ-специальности выделили более ста тысяч бюджетных мест в 2023 году

Чернышенко: на ИТ-специальности выделили более ста тысяч бюджетных мест в 2023 году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Более 100 тысяч бюджетных мест выделено на ИТ-специальности в 2023 году в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", в целом количество обученных специалистов в сфере искусственного интеллекта составит более 12 тысяч человек, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"А в рамках национальной программы "Цифровая экономика" в текущем году на ИТ-специальности предусмотрено более 100 тысяч бюджетных мест, количество обученных специалистов в сфере искусственного интеллекта в этом году составит более 12 тысяч человек", — сказал Чернышенко, его слова приводят в его аппарате.
Он отметил, что в этом году около 40% абитуриентов используют для подачи заявления в вуз суперсервис "Поступи в вуз онлайн", это вдвое больше, чем в прошлом году.
"Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис. Его использование станет обязательным для всех вузов", — заключил вице-премьер.
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Год педагога и наставникаДмитрий ЧернышенкоРоссияОбразование - ОбществоНавигатор абитуриентаКем стать
 
 
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