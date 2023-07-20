https://ria.ru/20230720/mesta-1885325949.html

На ИТ-специальности выделили более ста тысяч бюджетных мест в 2023 году

На ИТ-специальности выделили более ста тысяч бюджетных мест в 2023 году - РИА Новости, 20.07.2023

На ИТ-специальности выделили более ста тысяч бюджетных мест в 2023 году

Более 100 тысяч бюджетных мест выделено на ИТ-специальности в 2023 году в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", в целом количество обученных специалистов в... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:05

2023-07-20T17:05

2023-07-20T18:03

дмитрий чернышенко

россия

образование - общество

навигатор абитуриента

кем стать

год педагога и наставника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_087880b605aaf0f2c5efab3bba6e1994.jpg

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Более 100 тысяч бюджетных мест выделено на ИТ-специальности в 2023 году в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", в целом количество обученных специалистов в сфере искусственного интеллекта составит более 12 тысяч человек, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "А в рамках национальной программы "Цифровая экономика" в текущем году на ИТ-специальности предусмотрено более 100 тысяч бюджетных мест, количество обученных специалистов в сфере искусственного интеллекта в этом году составит более 12 тысяч человек", — сказал Чернышенко, его слова приводят в его аппарате. Он отметил, что в этом году около 40% абитуриентов используют для подачи заявления в вуз суперсервис "Поступи в вуз онлайн", это вдвое больше, чем в прошлом году. "Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис. Его использование станет обязательным для всех вузов", — заключил вице-премьер.

https://na.ria.ru/20230703/kolledzhi-1881841831.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий чернышенко, россия, образование - общество, навигатор абитуриента, кем стать