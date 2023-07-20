https://ria.ru/20230720/menson-1885307051.html
Мэрилин Мэнсон отказался признать вину за плевок в женщину
Мэрилин Мэнсон отказался признать вину за плевок в женщину - РИА Новости, 20.07.2023
Мэрилин Мэнсон отказался признать вину за плевок в женщину
Эпатажный рок-музыкант Мэрилин Мэнсон отказался признавать вину за плевок в видеооператора Сьюзан Фаунтин и высмаркивание в ее руки на концерте в США в 2019... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:58
2023-07-20T17:58
2023-07-20T17:58
шоубиз
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Эпатажный рок-музыкант Мэрилин Мэнсон отказался признавать вину за плевок в видеооператора Сьюзан Фаунтин и высмаркивание в ее руки на концерте в США в 2019 году, сообщает Associated Press. Музыканту предъявили два обвинения в мелком хулиганстве. По словам его адвоката, женщина сама попросила артиста о необычном поступке. В случае, если вина Мэнсона будет доказана, ему грозит штраф в размере 1200 тысяч долларов и 20 часов исправительных работ. Кроме того, рокеру запретят давать концерты в штате Нью-Гэмпшир, где и произошел инцидент. Следующее заседание по делу назначили на седьмое августа. В последнее время имя Мэрилина Мэнсона все чаще связано со скандалами, касающимися женщин. В январе его обвинили в нескольких актах сексуального насилия в период с 1995 по 1999 год. По словам предполагаемой жертвы, на момент преступления она была несовершеннолетней.
https://ria.ru/20230227/menson-1854600551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
Шоубиз, Мэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер)
Мэрилин Мэнсон отказался признать вину за плевок в женщину
Мэрилин Мэнсон отказался признать вину за плевок в женщину и высмаркивание в ее руки
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости.
Эпатажный рок-музыкант Мэрилин Мэнсон отказался признавать вину за плевок в видеооператора Сьюзан Фаунтин и высмаркивание в ее руки на концерте в США в 2019 году, сообщает
Associated Press.
Музыканту предъявили два обвинения в мелком хулиганстве. По словам его адвоката, женщина сама попросила артиста о необычном поступке.
В случае, если вина Мэнсона будет доказана, ему грозит штраф в размере 1200 тысяч долларов и 20 часов исправительных работ. Кроме того, рокеру запретят давать концерты в штате Нью-Гэмпшир, где и произошел инцидент.
Следующее заседание по делу назначили на седьмое августа.
В последнее время имя Мэрилина Мэнсона все чаще связано со скандалами, касающимися женщин. В январе его обвинили
в нескольких актах сексуального насилия в период с 1995 по 1999 год. По словам предполагаемой жертвы, на момент преступления она была несовершеннолетней.
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