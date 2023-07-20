https://ria.ru/20230720/menson-1885307051.html

Мэрилин Мэнсон отказался признать вину за плевок в женщину

Мэрилин Мэнсон отказался признать вину за плевок в женщину - РИА Новости, 20.07.2023

Мэрилин Мэнсон отказался признать вину за плевок в женщину

Эпатажный рок-музыкант Мэрилин Мэнсон отказался признавать вину за плевок в видеооператора Сьюзан Фаунтин и высмаркивание в ее руки на концерте в США в 2019... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:58

2023-07-20T17:58

2023-07-20T17:58

шоубиз

мэрилин мэнсон (брайан уорнер)

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Эпатажный рок-музыкант Мэрилин Мэнсон отказался признавать вину за плевок в видеооператора Сьюзан Фаунтин и высмаркивание в ее руки на концерте в США в 2019 году, сообщает Associated Press. Музыканту предъявили два обвинения в мелком хулиганстве. По словам его адвоката, женщина сама попросила артиста о необычном поступке. В случае, если вина Мэнсона будет доказана, ему грозит штраф в размере 1200 тысяч долларов и 20 часов исправительных работ. Кроме того, рокеру запретят давать концерты в штате Нью-Гэмпшир, где и произошел инцидент. Следующее заседание по делу назначили на седьмое августа. В последнее время имя Мэрилина Мэнсона все чаще связано со скандалами, касающимися женщин. В январе его обвинили в нескольких актах сексуального насилия в период с 1995 по 1999 год. По словам предполагаемой жертвы, на момент преступления она была несовершеннолетней.

https://ria.ru/20230227/menson-1854600551.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

мэрилин мэнсон (брайан уорнер)