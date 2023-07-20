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Госдума одобрила поправку о возвращении серебряных медалей в школу

Госдума одобрила поправку о возвращении серебряных медалей в школу - РИА Новости, 20.07.2023

Госдума одобрила поправку о возвращении серебряных медалей в школу

Госдума одобрила поправку о возвращении серебряных медалей в школу в законопроекте о трудовом воспитании. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:54

2023-07-20T14:54

2023-07-20T18:50

госдума рф

вячеслав володин

образование - общество

россия

социальный навигатор

сн_образование

год педагога и наставника

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Госдума одобрила поправку о возвращении серебряных медалей в школу в законопроекте о трудовом воспитании. Данная поправка предполагает выдачу серебряных медалей "За особые успехи в учении" II степени по окончанию школы при наличии итоговых оценок успеваемости "отлично" и не более двух итоговых оценок успеваемости "хорошо" по всем учебным предметам. Кроме того, ГД одобрила поправку об изменении названия предмета "ОБЖ" на "Основы безопасности и защиты Родины". Одним из ее авторов стал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Также была одобрена поправка о закреплении полномочий Минпросвещения по разработке мероприятий по профессиональной ориентации школьников. Законопроект предлагает скорректировать понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Также предлагается дополнить принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания. Предлагаемые новеллы относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, вячеслав володин, образование - общество, россия, социальный навигатор, сн_образование