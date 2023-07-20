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Госдума одобрила поправку о возвращении серебряных медалей в школу
Госдума одобрила поправку о возвращении серебряных медалей в школу - РИА Новости, 20.07.2023
Госдума одобрила поправку о возвращении серебряных медалей в школу
Госдума одобрила поправку о возвращении серебряных медалей в школу в законопроекте о трудовом воспитании. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:54
2023-07-20T14:54
2023-07-20T18:50
госдума рф
вячеслав володин
образование - общество
россия
социальный навигатор
сн_образование
год педагога и наставника
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Госдума одобрила поправку о возвращении серебряных медалей в школу в законопроекте о трудовом воспитании. Данная поправка предполагает выдачу серебряных медалей "За особые успехи в учении" II степени по окончанию школы при наличии итоговых оценок успеваемости "отлично" и не более двух итоговых оценок успеваемости "хорошо" по всем учебным предметам. Кроме того, ГД одобрила поправку об изменении названия предмета "ОБЖ" на "Основы безопасности и защиты Родины". Одним из ее авторов стал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Также была одобрена поправка о закреплении полномочий Минпросвещения по разработке мероприятий по профессиональной ориентации школьников. Законопроект предлагает скорректировать понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Также предлагается дополнить принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания. Предлагаемые новеллы относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, вячеслав володин, образование - общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Образование - Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование, Год педагога и наставника
Госдума одобрила поправку о возвращении серебряных медалей в школу
Госдума одобрила возвращение серебряных медалей в школу в законе о трудовом воспитании
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Госдума одобрила поправку о возвращении серебряных медалей в школу в законопроекте о трудовом воспитании.
Данная поправка предполагает выдачу серебряных медалей "За особые успехи в учении" II степени по окончанию школы при наличии итоговых оценок успеваемости "отлично" и не более двух итоговых оценок успеваемости "хорошо" по всем учебным предметам.
Кроме того, ГД одобрила поправку об изменении названия предмета "ОБЖ" на "Основы безопасности и защиты Родины". Одним из ее авторов стал спикер Госдумы Вячеслав Володин
. Также была одобрена поправка о закреплении полномочий Минпросвещения по разработке мероприятий по профессиональной ориентации школьников.
Законопроект предлагает скорректировать понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.
Также предлагается дополнить принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания. Предлагаемые новеллы относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.
Глава Минпросвещения показал новую серебряную медаль для выпускников