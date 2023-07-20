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В Твери построят вылетную магистраль в строну Кимр и трассы М-11 - РИА Новости, 20.07.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
14:28 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/magistral-1885278251.html
В Твери построят вылетную магистраль в строну Кимр и трассы М-11
В Твери построят вылетную магистраль в строну Кимр и трассы М-11 - РИА Новости, 20.07.2023
В Твери построят вылетную магистраль в строну Кимр и трассы М-11
В Твери построят вылетную магистраль в строну города Кимры и трассы М-11, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:28
2023-07-20T14:28
тверская область
игорь руденя
тверь
кимры
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ТВЕРЬ, 20 июл – РИА Новости. В Твери построят вылетную магистраль в строну города Кимры и трассы М-11, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в четверг Руденя провел выездное совещание на площадках планируемого строительства вылетной магистрали в направлении города Кимры. Глава региона также осмотрел место примыкания новой магистрали к трассе М-11. "Со строительством Северного обхода Твери по трассе М-11 в регионе появляется новая транспортная артерия. Благодаря этому жители города смогут сразу выезжать на трассу М-11 для поездок в Москву или Санкт-Петербург. Это также даст возможность для развития жилищного строительства, позволит улучшить логистику региона, в том числе транспортную доступность наших экономических зон", - сказал Руденя. Реализация проекта предполагается в два этапа – строительство в обход деревни Старая Константиновка 4,6 километра дороги и капитальный ремонт участка протяженностью 1 километр. При этом действующая дорога, которая идет через Старую Константиновку, сохранится для локальных поездок. Строительство новой трассы существенно снизит транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть Твери, а также позволит обеспечить непрерывное движение из Твери в сторону Кимр. Новая магистраль станет частью единой транспортной системы, соединяющей дорожную сеть Тверской агломерации с трассой М-11 "Нева", пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230613/modernizatsiya-1877871248.html
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игорь руденя, тверь, кимры
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь, Кимры

В Твери построят вылетную магистраль в строну Кимр и трассы М-11

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя провел выездное совещание на площадках планируемого строительства вылетной магистрали в направлении города Кимры
Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел выездное совещание на площадках планируемого строительства вылетной магистрали в направлении города Кимры - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел выездное совещание на площадках планируемого строительства вылетной магистрали в направлении города Кимры
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 20 июл – РИА Новости. В Твери построят вылетную магистраль в строну города Кимры и трассы М-11, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в четверг Руденя провел выездное совещание на площадках планируемого строительства вылетной магистрали в направлении города Кимры. Глава региона также осмотрел место примыкания новой магистрали к трассе М-11.
"Со строительством Северного обхода Твери по трассе М-11 в регионе появляется новая транспортная артерия. Благодаря этому жители города смогут сразу выезжать на трассу М-11 для поездок в Москву или Санкт-Петербург. Это также даст возможность для развития жилищного строительства, позволит улучшить логистику региона, в том числе транспортную доступность наших экономических зон", - сказал Руденя.
Реализация проекта предполагается в два этапа – строительство в обход деревни Старая Константиновка 4,6 километра дороги и капитальный ремонт участка протяженностью 1 километр. При этом действующая дорога, которая идет через Старую Константиновку, сохранится для локальных поездок.
Строительство новой трассы существенно снизит транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть Твери, а также позволит обеспечить непрерывное движение из Твери в сторону Кимр. Новая магистраль станет частью единой транспортной системы, соединяющей дорожную сеть Тверской агломерации с трассой М-11 "Нева", пояснили в пресс-службе.
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Тверская областьИгорь РуденяТверьКимры
 
 
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