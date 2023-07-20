https://ria.ru/20230720/magistral-1885278251.html

В Твери построят вылетную магистраль в строну Кимр и трассы М-11

В Твери построят вылетную магистраль в строну Кимр и трассы М-11 - РИА Новости, 20.07.2023

В Твери построят вылетную магистраль в строну Кимр и трассы М-11

В Твери построят вылетную магистраль в строну города Кимры и трассы М-11, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:28

2023-07-20T14:28

2023-07-20T14:28

тверская область

игорь руденя

тверь

кимры

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ТВЕРЬ, 20 июл – РИА Новости. В Твери построят вылетную магистраль в строну города Кимры и трассы М-11, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в четверг Руденя провел выездное совещание на площадках планируемого строительства вылетной магистрали в направлении города Кимры. Глава региона также осмотрел место примыкания новой магистрали к трассе М-11. "Со строительством Северного обхода Твери по трассе М-11 в регионе появляется новая транспортная артерия. Благодаря этому жители города смогут сразу выезжать на трассу М-11 для поездок в Москву или Санкт-Петербург. Это также даст возможность для развития жилищного строительства, позволит улучшить логистику региона, в том числе транспортную доступность наших экономических зон", - сказал Руденя. Реализация проекта предполагается в два этапа – строительство в обход деревни Старая Константиновка 4,6 километра дороги и капитальный ремонт участка протяженностью 1 километр. При этом действующая дорога, которая идет через Старую Константиновку, сохранится для локальных поездок. Строительство новой трассы существенно снизит транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть Твери, а также позволит обеспечить непрерывное движение из Твери в сторону Кимр. Новая магистраль станет частью единой транспортной системы, соединяющей дорожную сеть Тверской агломерации с трассой М-11 "Нева", пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230613/modernizatsiya-1877871248.html

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Алёна Пава

игорь руденя, тверь, кимры