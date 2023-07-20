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Протестующий в Стокгольме истоптал и пнул Коран, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.07.2023
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Религия
 
15:46 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/koran-1885305669.html
Протестующий в Стокгольме истоптал и пнул Коран, сообщили СМИ
Протестующий в Стокгольме истоптал и пнул Коран, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.07.2023
Протестующий в Стокгольме истоптал и пнул Коран, сообщили СМИ
Участники акции перед посольством Ирака в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось ранее, но один из протестующих истоптал его, передает агентство Франс РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T15:46
2023-07-20T15:46
религия
в мире
стокгольм (город)
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Участники акции перед посольством Ирака в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось ранее, но один из протестующих истоптал его, передает агентство Франс Пресс. Ранее агентство передавало, что полиция Швеции в среду выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме. СМИ сообщали, что на этом фоне сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемого в Швеции сожжения Корана. "Тридцатисемилетний Салван Момика истоптал и пнул Коран, но покинул акцию без поджога книги - как он сделал меньше месяца назад на аналогичной акции протеста возле главной мечети Стокгольма", - передает агентство. Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня - в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". По данным СМИ, за акцией наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста". Впоследствии десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
https://ria.ru/20230718/pozitsiya-1884784504.html
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в мире, стокгольм (город), владимир путин, швеция, россия, религия
Религия, В мире, Стокгольм (город), Владимир Путин, Швеция, Россия, Религия
Протестующий в Стокгольме истоптал и пнул Коран, сообщили СМИ

АФП: протестующий в Стокгольме не стал сжигать Коран, но истоптал и пнул его

© AP Photo / Vahid SalemiКоран
Коран - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Коран. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Участники акции перед посольством Ирака в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось ранее, но один из протестующих истоптал его, передает агентство Франс Пресс.
Ранее агентство передавало, что полиция Швеции в среду выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме. СМИ сообщали, что на этом фоне сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемого в Швеции сожжения Корана.
Книга в руках мусульманина - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Ирак впечатлила позиция России по инциденту с сожжением Корана в Швеции
18 июля, 09:17
«
"Тридцатисемилетний Салван Момика истоптал и пнул Коран, но покинул акцию без поджога книги - как он сделал меньше месяца назад на аналогичной акции протеста возле главной мечети Стокгольма", - передает агентство.
Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня - в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". По данным СМИ, за акцией наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста". Впоследствии десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
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