https://ria.ru/20230720/kokova-1884796419.html

Биография Казбека Кокова

Биография Казбека Кокова - РИА Новости, 20.07.2023

Биография Казбека Кокова

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Валерьевич Коков родился 20 июля 1973 года в селении Второй Лескен (по другим данным местом рождения является город РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T00:31

2023-07-20T00:31

2023-07-20T00:31

справки

казбек коков

кабардино-балкарская республика (кбр)

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Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Валерьевич Коков родился 20 июля 1973 года в селении Второй Лескен (по другим данным местом рождения является город Нальчик) Кабардино-Балкарской АССР (ныне Кабардино-Балкарская Республика).Его отец – Валерий Коков – возглавлял Кабардино-Балкарию с 1992 по 2005 год.В 1994 году Казбек Коков окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт (ныне Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова). Кандидат экономических наук.С 1995 по 2002 год – заместитель директора по коммерческим вопросам АООТ "Халвичный завод "Нальчикский" (ныне ОАО Халвичный завод "Нальчикский").С 2002 по 2010 год – генеральный директор ОАО "Каббалкресурсы".С 2003 по 2007 год был депутатом Нальчикского городского Совета местного самоуправления. С 2007 года был депутатом парламента Кабардино-Балкарской Республики, выиграв дополнительные выборы в парламент. В 2009 году избран депутатом парламента Кабардино-Балкарии, был членом парламентского комитета по аграрной политике и природопользованию. С 2010 по 2013 год – заместитель министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.С 2013 по 2018 год – советник Управления президента Российской Федерации по внутренней политике.С 2017 по 2018 год – заместитель начальника Департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управления президента РФ по внутренней политике. 26 сентября 2018 года президент РФ назначил Казбека Кокова временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики. 3 октября 2019 года был выбран парламентом Кабардино-Балкарской Республики главой региона. За кандидатуру Казбека Кокова единогласно проголосовали все 70 депутатов. В тот же день вступил в должность руководителя региона.С 27 января по 21 декабря 2020 года состоял в Президиуме Государственного Совета Российской Федерации. Член Высшего совета партии "Единая Россия", секретарь Кабардино-Балкарского регионального отделения партии "Единая Россия". Женат. Супруга Лиана Кокова преподает гражданское и трудовое право в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х.М. Бербекова. В браке двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр)