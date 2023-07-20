https://ria.ru/20230720/kokova-1884796419.html
Биография Казбека Кокова
Биография Казбека Кокова - РИА Новости, 20.07.2023
Биография Казбека Кокова
Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Валерьевич Коков родился 20 июля 1973 года в селении Второй Лескен (по другим данным местом рождения является город РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T00:31
2023-07-20T00:31
2023-07-20T00:31
справки
казбек коков
кабардино-балкарская республика (кбр)
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Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Валерьевич Коков родился 20 июля 1973 года в селении Второй Лескен (по другим данным местом рождения является город Нальчик) Кабардино-Балкарской АССР (ныне Кабардино-Балкарская Республика).Его отец – Валерий Коков – возглавлял Кабардино-Балкарию с 1992 по 2005 год.В 1994 году Казбек Коков окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт (ныне Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова). Кандидат экономических наук.С 1995 по 2002 год – заместитель директора по коммерческим вопросам АООТ "Халвичный завод "Нальчикский" (ныне ОАО Халвичный завод "Нальчикский").С 2002 по 2010 год – генеральный директор ОАО "Каббалкресурсы".С 2003 по 2007 год был депутатом Нальчикского городского Совета местного самоуправления. С 2007 года был депутатом парламента Кабардино-Балкарской Республики, выиграв дополнительные выборы в парламент. В 2009 году избран депутатом парламента Кабардино-Балкарии, был членом парламентского комитета по аграрной политике и природопользованию. С 2010 по 2013 год – заместитель министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.С 2013 по 2018 год – советник Управления президента Российской Федерации по внутренней политике.С 2017 по 2018 год – заместитель начальника Департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управления президента РФ по внутренней политике. 26 сентября 2018 года президент РФ назначил Казбека Кокова временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики. 3 октября 2019 года был выбран парламентом Кабардино-Балкарской Республики главой региона. За кандидатуру Казбека Кокова единогласно проголосовали все 70 депутатов. В тот же день вступил в должность руководителя региона.С 27 января по 21 декабря 2020 года состоял в Президиуме Государственного Совета Российской Федерации. Член Высшего совета партии "Единая Россия", секретарь Кабардино-Балкарского регионального отделения партии "Единая Россия". Женат. Супруга Лиана Кокова преподает гражданское и трудовое право в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х.М. Бербекова. В браке двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр)
Справки, Казбек Коков, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Валерьевич Коков родился 20 июля 1973 года
в селении Второй Лескен (по другим данным
местом рождения является город Нальчик) Кабардино-Балкарской АССР (ныне Кабардино-Балкарская Республика).
Его отец
– Валерий Коков – возглавлял Кабардино-Балкарию с 1992 по 2005 год.
В 1994 году Казбек Коков окончил
Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт (ныне Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова). Кандидат экономических наук.
С 1995 по 2002 год – заместитель директора по коммерческим вопросам АООТ "Халвичный завод "Нальчикский" (ныне ОАО Халвичный завод "Нальчикский").
С 2002 по 2010 год – генеральный директор ОАО "Каббалкресурсы".
С 2003 по 2007 год был депутатом Нальчикского городского Совета местного самоуправления.
С 2007 года был депутатом
парламента Кабардино-Балкарской Республики, выиграв дополнительные выборы в парламент.
В 2009 году избран депутатом
парламента Кабардино-Балкарии, был членом парламентского комитета по аграрной политике и природопользованию.
С 2010 по 2013 год
– заместитель министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
С 2013 по 2018 год – советник Управления президента Российской Федерации по внутренней политике.
С 2017 по 2018 год – заместитель начальника Департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управления президента РФ по внутренней политике.
26 сентября 2018 года президент РФ назначил
Казбека Кокова временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики.
3 октября 2019 года был выбран
парламентом Кабардино-Балкарской Республики главой региона. За кандидатуру Казбека Кокова единогласно проголосовали все 70 депутатов. В тот же день вступил
в должность руководителя региона.
С 27 января
по 21 декабря 2020 года состоял
в Президиуме Государственного Совета Российской Федерации.
Член Высшего совета партии "Единая Россия"
, секретарь Кабардино-Балкарского регионального отделения партии "Единая Россия
".
Женат. Супруга Лиана Кокова преподает
гражданское и трудовое право в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х.М. Бербекова. В браке двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников