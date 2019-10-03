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РИА Новости

Парламент Кабардино-Балкарии избрал Казбека Кокова главой региона

13:22 03.10.2019 (обновлено: 15:28 03.10.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкКазбек Коков
Казбек Коков
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Казбек Коков. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 3 окт - РИА Новости. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии в четверг избрали главой региона Казбека Кокова, который до этого больше года временно исполнял обязанности руководителя республики, передает корреспондент РИА Новости.
В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин назначил врио главы КБР Казбека Кокова, работавшего в администрации главы государства. Прежнего руководителя республики, его однофамильца Юрия Кокова, который возглавлял регион с 2013 года, президент назначил заместителем секретаря Совета безопасности РФ.
Казбек Коков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 26 сентября 2018
Вчера, 14:00РИА Новости
Биография Казбека Кокова
Согласно законодательству, главу Кабардино-Балкарии выбирают депутаты парламента республики из представленных президентом России трех кандидатур. В сентябре 2019 года Путин представил в парламент КБР кандидатов для избрания на должность главы республики: кроме Казбека Кокова, это директор регионального филиала ПАО "Русгидро" Игорь Кладько и министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев.
За кандидатуру Казбека Кокова единогласно проголосовали все 70 депутатов.
"По результатам тайного голосования главой КБР избран Коков Казбек Валерьевич", - сказала спикер парламента Татьяна Егорова.
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Казбек КоковКабардино-БалкарияПолитика
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