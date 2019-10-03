Парламент Кабардино-Балкарии избрал Казбека Кокова главой региона

НАЛЬЧИК, 3 окт - РИА Новости. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии в четверг избрали главой региона Казбека Кокова, который до этого больше года временно исполнял обязанности руководителя республики, передает корреспондент РИА Новости.

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин назначил врио главы КБР Казбека Кокова, работавшего в администрации главы государства. Прежнего руководителя республики, его однофамильца Юрия Кокова, который возглавлял регион с 2013 года, президент назначил заместителем секретаря Совета безопасности РФ.

Согласно законодательству, главу Кабардино-Балкарии выбирают депутаты парламента республики из представленных президентом России трех кандидатур. В сентябре 2019 года Путин представил в парламент КБР кандидатов для избрания на должность главы республики: кроме Казбека Кокова, это директор регионального филиала ПАО "Русгидро" Игорь Кладько и министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев.

За кандидатуру Казбека Кокова единогласно проголосовали все 70 депутатов.