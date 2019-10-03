Казбек Коков вступил в должность главы Кабардино-Балкарии

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин назначил врио главы КБР Казбека Кокова, работавшего в администрации главы государства. Прежнего руководителя республики, его однофамильца Юрия Кокова, который возглавлял регион с 2013 года, президент назначил заместителем секретаря Совета безопасности РФ. В четверг депутаты парламента КБР избрали Казбека Кокова главой республики.