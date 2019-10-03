Казбек Коков вступил в должность главы Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 3 окт - РИА Новости. Избранный главой Кабардино-Балкарии Казбек Коков вступил в должность руководителя региона, принеся присягу народу республики, передает корреспондент РИА Новости.
В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин назначил врио главы КБР Казбека Кокова, работавшего в администрации главы государства. Прежнего руководителя республики, его однофамильца Юрия Кокова, который возглавлял регион с 2013 года, президент назначил заместителем секретаря Совета безопасности РФ. В четверг депутаты парламента КБР избрали Казбека Кокова главой республики.
Вчера, 14:00РИА НовостиБиография Казбека Кокова
"Клянусь при осуществлении полномочий главы Кабардино-Балкарской республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Кабардино-Балкарской республики, обеспечивать сохранение государственности республики, ее территориальную целостность, безопасность, верно служить народу Кабардино-Балкарской республики", - сказал Коков, принося присягу.