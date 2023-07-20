https://ria.ru/20230720/kanal-1885195137.html

В Запорожье заявили, что Северо-Крымский канал больше не наполняется водой

В Запорожье заявили, что Северо-Крымский канал больше не наполняется водой - РИА Новости, 20.07.2023

В Запорожье заявили, что Северо-Крымский канал больше не наполняется водой

Вода в Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища больше не поступает, она уже на метр ниже уровня забора, рассказал РИА Новости глава Мелитопольского... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T03:39

2023-07-20T03:39

2023-07-20T08:27

запорожская область

херсонская область

происшествия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вода в Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища больше не поступает, она уже на метр ниже уровня забора, рассказал РИА Новости глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута. "Нет, уже не поступает. Она (вода) уже на метр ниже уровня забора", - сказал он. Глава района также заявил, что Каховского водохранилища больше не существует: на территории Запорожской области оно высохло практически полностью, немного воды остается в части водоема в Херсонской области, где расположено устье Северо-Крымского канала. Реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла. Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В феврале 2022 года в ходе спецоперации российские военные разблокировали Северо-Крымский канал, вода снова начала поступать на полуостров. В ночь на 6 июня разрушилась верхняя часть Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал станцию, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что одна из целей подрыва Каховской ГЭС - лишить Крым воды.

https://ria.ru/20230720/ges-1885194005.html

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запорожская область, херсонская область , происшествия