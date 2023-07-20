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В Приамурье адаптируют для инвалидов 380 востребованных учреждений

В Приамурье адаптируют для инвалидов 380 востребованных учреждений - РИА Новости, 20.07.2023

В Приамурье адаптируют для инвалидов 380 востребованных учреждений

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил оборудовать инфраструктурой для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья 380 социально важных... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T10:23

2023-07-20T10:23

2023-07-20T10:23

амурская область

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июл – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил оборудовать инфраструктурой для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья 380 социально важных учреждений, сообщает правительство Амурской области. Сейчас в муниципалитетах оценивают доступность наиболее значимых для инвалидов объектов. После этого начнётся модернизация существующих зданий. В реестр приоритетных включены учреждения здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, культуры, сферы услуг и социальной защиты. На сегодня обследованы около 250 зданий, что составляет 65% от общего количества приоритетных объектов. "Доступная среда" - важная программа. Люди с ограниченными возможностями здоровья не должны встречаться с лишними препятствиями, обращаясь в социально важные учреждения. Поручаю в каждом муниципалитете выделить наиболее востребованные у людей объекты, которые предстоит модернизировать. И оборудовать их в первую очередь", - сказал Орлов. В регионе по федеральной программе "Доступная среда" все новые дороги и тротуары делают удобными для инвалидов, автобусные парки обновляют специально оборудованными автомобилями с заниженными ступенями. В учреждениях культуры работают светодиодные экраны для слабовидящих, многие социально значимые учреждения оборудованы пандусами для колясочников, в спортивных организациях устанавливают тренажеры для инвалидов и многое другое. Точно так же и новые здания создаются с учетом доступности для инвалидов.

https://ria.ru/20230629/kvartiry-1881159575.html

амурская область

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Варвара Скокшина

василий орлов (губернатор), амурская область