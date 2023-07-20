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Страны Африки планируют обсудить с Путиным мирную инициативу по Украине - РИА Новости, 20.07.2023
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13:17 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/initsiativa-1885264947.html
Страны Африки планируют обсудить с Путиным мирную инициативу по Украине
Страны Африки планируют обсудить с Путиным мирную инициативу по Украине - РИА Новости, 20.07.2023
Страны Африки планируют обсудить с Путиным мирную инициативу по Украине
Страны Африки, предложившие мирную инициативу по урегулированию украинского кризиса, планируют обсудить свой план с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:17
2023-07-20T13:17
в мире
африка
владимир путин
санкт-петербург
сирил рамафоса
маки салл
украина
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Страны Африки, предложившие мирную инициативу по урегулированию украинского кризиса, планируют обсудить свой план с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости дипломатический советник президента Союза Коморских островов Хамада Мади Болеро. "Во время встречи президента Путина с африканскими коллегами была достигнута договоренность о продолжении дискуссий на полях саммита Россия-Африка и о развитии африканской мирной инициативы", - сказал советник. В июне президент РФ провел в Петербурге встречу с представительной делегацией африканских лидеров, в состав которой вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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в мире, африка, владимир путин, санкт-петербург, сирил рамафоса, маки салл, украина
В мире, Африка, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Сирил Рамафоса, Маки Салл, Украина
Страны Африки планируют обсудить с Путиным мирную инициативу по Украине

Страны Африки на форуме в Петербурге хотят обсудить с Путиным мирную инициативу по Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники экономического форума "Россия - Африка"
Участники экономического форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники экономического форума "Россия - Африка". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Страны Африки, предложившие мирную инициативу по урегулированию украинского кризиса, планируют обсудить свой план с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости дипломатический советник президента Союза Коморских островов Хамада Мади Болеро.
«
"Во время встречи президента Путина с африканскими коллегами была достигнута договоренность о продолжении дискуссий на полях саммита Россия-Африка и о развитии африканской мирной инициативы", - сказал советник.
В июне президент РФ провел в Петербурге встречу с представительной делегацией африканских лидеров, в состав которой вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема.
Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.
Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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В миреАфрикаВладимир ПутинСанкт-ПетербургСирил РамафосаМаки СаллУкраина
 
 
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