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Каховского водохранилища больше не существует, заявили на Запорожье
Каховского водохранилища больше не существует, заявили на Запорожье - РИА Новости, 20.07.2023
Каховского водохранилища больше не существует, заявили на Запорожье
Каховского водохранилища больше не существует, заявил РИА Новости глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T03:07
2023-07-20T03:07
2023-07-20T03:48
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разрушение каховской гэс
каховская гэс
общество
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Каховского водохранилища больше не существует, заявил РИА Новости глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута. "Каховского водохранилища уже нет. <...> Немного осталось в Херсонской области. В нашем районе, именно там, где основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже нет практически, остались лужицы", — сказал Сигута.По его словам, все вернулось, "как в старые времена", до образования водоема. Реки Днепр и Конка идут по своим руслам и "не разливаются" на месте бывшего водохранилища.В ночь на 6 июня ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, спровоцировав нерегулируемый сброс воды из водохранилища и подтопление прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Киев пришел к решению о подрыве из-за ослабления позиций на Херсонском направлении после переброса войск оттуда в район наступления. Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что одна из целей подрыва Каховской ГЭС — лишить Крым воды.
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Херсонская область , Россия, Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС, Общество
Каховского водохранилища больше не существует, заявили на Запорожье
Глава Мелитопольского района заявил, что Каховского водохранилища больше не существует