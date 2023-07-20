Рейтинг@Mail.ru
Каховского водохранилища больше не существует, заявили на Запорожье - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 20.07.2023 (обновлено: 03:48 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/ges-1885194005.html
Каховского водохранилища больше не существует, заявили на Запорожье
Каховского водохранилища больше не существует, заявили на Запорожье - РИА Новости, 20.07.2023
Каховского водохранилища больше не существует, заявили на Запорожье
Каховского водохранилища больше не существует, заявил РИА Новости глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T03:07
2023-07-20T03:48
херсонская область
россия
разрушение каховской гэс
каховская гэс
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876575609_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_d1620556bb1380a2d824dc54d6efeb5e.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Каховского водохранилища больше не существует, заявил РИА Новости глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута. &quot;Каховского водохранилища уже нет. &lt;...&gt; Немного осталось в Херсонской области. В нашем районе, именно там, где основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже нет практически, остались лужицы&quot;, — сказал Сигута.По его словам, все вернулось, "как в старые времена", до образования водоема. Реки Днепр и Конка идут по своим руслам и "не разливаются" на месте бывшего водохранилища.В ночь на 6 июня ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, спровоцировав нерегулируемый сброс воды из водохранилища и подтопление прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Киев пришел к решению о подрыве из-за ослабления позиций на Херсонском направлении после переброса войск оттуда в район наступления. Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что одна из целей подрыва Каховской ГЭС — лишить Крым воды.
https://ria.ru/20230714/svo-1884028096.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876575609_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5c3e3b32806ecb1e050c4e987bbfc29e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, разрушение каховской гэс, каховская гэс, общество
Херсонская область , Россия, Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС, Общество
Каховского водохранилища больше не существует, заявили на Запорожье

Глава Мелитопольского района заявил, что Каховского водохранилища больше не существует

© Фото : Planet/TwitterРазрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : Planet/Twitter
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Каховского водохранилища больше не существует, заявил РИА Новости глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.
«

"Каховского водохранилища уже нет. <...> Немного осталось в Херсонской области. В нашем районе, именно там, где основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже нет практически, остались лужицы", — сказал Сигута.

По его словам, все вернулось, "как в старые времена", до образования водоема. Реки Днепр и Конка идут по своим руслам и "не разливаются" на месте бывшего водохранилища.
В ночь на 6 июня ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, спровоцировав нерегулируемый сброс воды из водохранилища и подтопление прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Киев пришел к решению о подрыве из-за ослабления позиций на Херсонском направлении после переброса войск оттуда в район наступления. Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что одна из целей подрыва Каховской ГЭС — лишить Крым воды.
Пенсионерка получает гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
"Боимся дышать". С чем столкнулись жители левого берега Днепра
14 июля, 08:00
 
Херсонская областьРоссияРазрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭСОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала