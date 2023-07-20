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"Газпром нефть" впервые заправила судно маслом из "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 20.07.2023
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11:10 20.07.2023 (обновлено: 11:46 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/gazprom-1885233423.html
"Газпром нефть" впервые заправила судно маслом из "Вкусно — и точка"
"Газпром нефть" впервые заправила судно маслом из "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 20.07.2023
"Газпром нефть" впервые заправила судно маслом из "Вкусно — и точка"
"Газпром нефть" совершила первую в России заправку судна экологичным топливом из отработанного фритюрного масла сети "Вкусно — и точка", сообщила компания. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:10
2023-07-20T11:46
экономика
россия
газпром нефть
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. "Газпром нефть" совершила первую в России заправку судна экологичным топливом из отработанного фритюрного масла сети "Вкусно — и точка", сообщила компания. "Оператор бункерного бизнеса "Газпром нефти" — "Газпромнефть Марин Бункер" — осуществил первую в России заправку морского транспорта судовым топливом на биокомпонентной основе. Тестовая бункеровка топливом с низким углеродным следом была произведена в порту Санкт-Петербурга", — говорится в пресс-релизе.Проект производства судового биотоплива реализован "Газпромнефть Марин Бункер" совместно с "Вкусно — и точка" и компанией "Эковей". Рецептура смеси разработана на основе низкосернистого судового топлива "Газпром нефти" и отработанного фритюрного масла, пояснили в компании. Новое топливо соответствует техрегламенту и может использоваться на большинстве морских и речных судов.По словам генерального директора "Эковей" Кристины Тен, компания занимается сбором и обработкой отработанного фритюрного масла из ресторанов сети в нескольких регионах России."Мы рассматриваем дальнейшее расширение продуктового портфеля, в том числе за счет биотоплива. Проведенная тестовая заправка в Санкт-Петербурге показала, что новое зеленое топливо по своим техническим характеристикам полностью соответствует традиционным нефтепродуктам, при этом его использование значительно снижает углеродный след", — цитирует пресс-служба компании слова генерального директора "Газпромнефть Марин Бункер" Антона Соболева. Как отметила старший директор по устойчивому развитию "Вкусно — и точка" Ирина Коршунова, компания полностью направляет на переработку отработанное фритюрное масло, это более 5,5 тысячи тонн в год.
https://ria.ru/20221122/maslo-1833377227.html
https://ria.ru/20230605/khab-1876171948.html
https://ria.ru/20220424/samolety-1785160570.html
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экономика, россия, газпром нефть, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Экономика, Россия, Газпром нефть, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
"Газпром нефть" впервые заправила судно маслом из "Вкусно — и точка"

"Газпром нефть" впервые заправила судно экотопливом из отработанного фритюрного масла

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция "Газпром нефть"
Автозаправочная станция Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автозаправочная станция "Газпром нефть". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. "Газпром нефть" совершила первую в России заправку судна экологичным топливом из отработанного фритюрного масла сети "Вкусно — и точка", сообщила компания.
"Оператор бункерного бизнеса "Газпром нефти" — "Газпромнефть Марин Бункер" — осуществил первую в России заправку морского транспорта судовым топливом на биокомпонентной основе. Тестовая бункеровка топливом с низким углеродным следом была произведена в порту Санкт-Петербурга", — говорится в пресс-релизе.
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Проект производства судового биотоплива реализован "Газпромнефть Марин Бункер" совместно с "Вкусно — и точка" и компанией "Эковей". Рецептура смеси разработана на основе низкосернистого судового топлива "Газпром нефти" и отработанного фритюрного масла, пояснили в компании. Новое топливо соответствует техрегламенту и может использоваться на большинстве морских и речных судов.
По словам генерального директора "Эковей" Кристины Тен, компания занимается сбором и обработкой отработанного фритюрного масла из ресторанов сети в нескольких регионах России.
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"Мы рассматриваем дальнейшее расширение продуктового портфеля, в том числе за счет биотоплива. Проведенная тестовая заправка в Санкт-Петербурге показала, что новое зеленое топливо по своим техническим характеристикам полностью соответствует традиционным нефтепродуктам, при этом его использование значительно снижает углеродный след", — цитирует пресс-служба компании слова генерального директора "Газпромнефть Марин Бункер" Антона Соболева.
Как отметила старший директор по устойчивому развитию "Вкусно — и точка" Ирина Коршунова, компания полностью направляет на переработку отработанное фритюрное масло, это более 5,5 тысячи тонн в год.
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