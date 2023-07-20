https://ria.ru/20230720/gazprom-1885233423.html

"Газпром нефть" впервые заправила судно маслом из "Вкусно — и точка"

"Газпром нефть" впервые заправила судно маслом из "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 20.07.2023

"Газпром нефть" впервые заправила судно маслом из "Вкусно — и точка"

"Газпром нефть" совершила первую в России заправку судна экологичным топливом из отработанного фритюрного масла сети "Вкусно — и точка", сообщила компания. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T11:10

2023-07-20T11:10

2023-07-20T11:46

экономика

россия

газпром нефть

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. "Газпром нефть" совершила первую в России заправку судна экологичным топливом из отработанного фритюрного масла сети "Вкусно — и точка", сообщила компания. "Оператор бункерного бизнеса "Газпром нефти" — "Газпромнефть Марин Бункер" — осуществил первую в России заправку морского транспорта судовым топливом на биокомпонентной основе. Тестовая бункеровка топливом с низким углеродным следом была произведена в порту Санкт-Петербурга", — говорится в пресс-релизе.Проект производства судового биотоплива реализован "Газпромнефть Марин Бункер" совместно с "Вкусно — и точка" и компанией "Эковей". Рецептура смеси разработана на основе низкосернистого судового топлива "Газпром нефти" и отработанного фритюрного масла, пояснили в компании. Новое топливо соответствует техрегламенту и может использоваться на большинстве морских и речных судов.По словам генерального директора "Эковей" Кристины Тен, компания занимается сбором и обработкой отработанного фритюрного масла из ресторанов сети в нескольких регионах России."Мы рассматриваем дальнейшее расширение продуктового портфеля, в том числе за счет биотоплива. Проведенная тестовая заправка в Санкт-Петербурге показала, что новое зеленое топливо по своим техническим характеристикам полностью соответствует традиционным нефтепродуктам, при этом его использование значительно снижает углеродный след", — цитирует пресс-служба компании слова генерального директора "Газпромнефть Марин Бункер" Антона Соболева. Как отметила старший директор по устойчивому развитию "Вкусно — и точка" Ирина Коршунова, компания полностью направляет на переработку отработанное фритюрное масло, это более 5,5 тысячи тонн в год.

https://ria.ru/20221122/maslo-1833377227.html

https://ria.ru/20230605/khab-1876171948.html

https://ria.ru/20220424/samolety-1785160570.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, газпром нефть, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)