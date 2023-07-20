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Балицкий заявил о стабилизации обстановки на запорожском фронте

Балицкий заявил о стабилизации обстановки на запорожском фронте - РИА Новости, 20.07.2023

Балицкий заявил о стабилизации обстановки на запорожском фронте

На пологовско-ореховском и времевском направлениях линии фронта в Запорожской области обстановка стабилизировалась, противник не предпринимает активных... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T11:16

2023-07-20T11:16

2023-07-20T11:16

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евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. На пологовско-ореховском и времевском направлениях линии фронта в Запорожской области обстановка стабилизировалась, противник не предпринимает активных действий, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. "На пологовско-ореховском и времевском направлении обстановка стабилизировалась, противник не предпринимает активных действий. Однако наше командование понимает, что это затишье - всего лишь попытка противника восстановить силы после значительных потерь техники и живой силы", - написал Балицкий. По его словам, одним из свидетельств агонии и злобы противника стал вчерашний хаотичный обстрел артиллерийскими орудиями города Васильевка тремя снарядами ствольной артиллерии - прицельно в гражданскую инфраструктуру. "Разрушен дом культуры, повреждения получили жилые дома, дороги, перебита газовая труба, ударной волной повреждено остекление квартир многоквартирного дома. Пострадала одна женщина 1954 года рождения, ей оказана медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - подчеркнул Балицкий. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как не раз констатировали президент и министр обороны РФ Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, неся серьезные потери как в живой силе, так и в технике. Западные СМИ признают, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.

https://ria.ru/20230720/ges-1885194005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, россия, запорожская область, сергей шойгу, министерство обороны сша, владимир путин, евгений балицкий, нато