Рейтинг@Mail.ru
Балицкий заявил о стабилизации обстановки на запорожском фронте - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/front-1885235178.html
Балицкий заявил о стабилизации обстановки на запорожском фронте
Балицкий заявил о стабилизации обстановки на запорожском фронте - РИА Новости, 20.07.2023
Балицкий заявил о стабилизации обстановки на запорожском фронте
На пологовско-ореховском и времевском направлениях линии фронта в Запорожской области обстановка стабилизировалась, противник не предпринимает активных... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:16
2023-07-20T11:16
в мире
киев
россия
запорожская область
сергей шойгу
министерство обороны сша
владимир путин
евгений балицкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818505324_0:88:2907:1723_1920x0_80_0_0_ae135c741a18efbf0c8ba19f9428a456.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. На пологовско-ореховском и времевском направлениях линии фронта в Запорожской области обстановка стабилизировалась, противник не предпринимает активных действий, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. "На пологовско-ореховском и времевском направлении обстановка стабилизировалась, противник не предпринимает активных действий. Однако наше командование понимает, что это затишье - всего лишь попытка противника восстановить силы после значительных потерь техники и живой силы", - написал Балицкий. По его словам, одним из свидетельств агонии и злобы противника стал вчерашний хаотичный обстрел артиллерийскими орудиями города Васильевка тремя снарядами ствольной артиллерии - прицельно в гражданскую инфраструктуру. "Разрушен дом культуры, повреждения получили жилые дома, дороги, перебита газовая труба, ударной волной повреждено остекление квартир многоквартирного дома. Пострадала одна женщина 1954 года рождения, ей оказана медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - подчеркнул Балицкий. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как не раз констатировали президент и министр обороны РФ Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, неся серьезные потери как в живой силе, так и в технике. Западные СМИ признают, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.
https://ria.ru/20230720/ges-1885194005.html
https://ria.ru/20230720/pomosch-1885222451.html
киев
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818505324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_be29c9da3a2aad74f8581f649a0c96cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, запорожская область, сергей шойгу, министерство обороны сша, владимир путин, евгений балицкий, нато
В мире, Киев, Россия, Запорожская область, Сергей Шойгу, Министерство обороны США, Владимир Путин, Евгений Балицкий, НАТО
Балицкий заявил о стабилизации обстановки на запорожском фронте

Балицкий заявил о стабилизации обстановки на двух направлениях запорожского фронта

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава администрации Запорожской области Евгений Балицкий
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. На пологовско-ореховском и времевском направлениях линии фронта в Запорожской области обстановка стабилизировалась, противник не предпринимает активных действий, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
"На пологовско-ореховском и времевском направлении обстановка стабилизировалась, противник не предпринимает активных действий. Однако наше командование понимает, что это затишье - всего лишь попытка противника восстановить силы после значительных потерь техники и живой силы", - написал Балицкий.
По его словам, одним из свидетельств агонии и злобы противника стал вчерашний хаотичный обстрел артиллерийскими орудиями города Васильевка тремя снарядами ствольной артиллерии - прицельно в гражданскую инфраструктуру.
"Разрушен дом культуры, повреждения получили жилые дома, дороги, перебита газовая труба, ударной волной повреждено остекление квартир многоквартирного дома. Пострадала одна женщина 1954 года рождения, ей оказана медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - подчеркнул Балицкий.
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Каховского водохранилища больше не существует, заявили на Запорожье
Вчера, 03:07
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как не раз констатировали президент и министр обороны РФ Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, неся серьезные потери как в живой силе, так и в технике.
Западные СМИ признают, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Боррель надеется, что главы МИД ЕС согласуют долгосрочную помощь Украине
Вчера, 10:20
 
В миреКиевРоссияЗапорожская областьСергей ШойгуМинистерство обороны СШАВладимир ПутинЕвгений БалицкийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала