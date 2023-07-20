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Ученые марийского вуза создают элементы для боеприпасов на 3D-принтере - РИА Новости, 20.07.2023
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11:54 20.07.2023
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Ученые марийского вуза создают элементы для боеприпасов на 3D-принтере
Ученые марийского вуза создают элементы для боеприпасов на 3D-принтере - РИА Новости, 20.07.2023
Ученые марийского вуза создают элементы для боеприпасов на 3D-принтере
Сотрудники Поволжского государственного технологического университета (Волгатех) в Йошкар-Оле с помощью 3D-принтера изготавливают элементы боеприпасов для... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:54
2023-07-20T11:54
надежные люди
йошкар-ола
республика марий эл
боевое братство
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Сотрудники Поволжского государственного технологического университета (Волгатех) в Йошкар-Оле с помощью 3D-принтера изготавливают элементы боеприпасов для специальной военной операции, сообщает пресс-служба вуза. Университет активно включился в оказание добровольной помощи участникам СВО с самого начала спецоперации. Волонтеры собирают гуманитарную помощь, ученые создают различные устройства и приспособления для нужд фронта. "Центром инжиниринга и дизайна Волгатеха с помощью 3D-печати были изготовлены универсальные накольники и хвостовики - с виду незначительные и миниатюрные элементы боеприпасов, которые играют очень важную роль в противостоянии врагу. Кроме того, было напечатано несколько опытных экземпляров из пластика, полученного в результате процесса переработки пластиковых бутылок. Устройство для производства такого пластика было изготовлено в рамках реализации проекта-победителя конкурса "Умник" Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере", - говорится в сообщении. Готовая продукция была передана Марийскому республиканскому отделению Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" и уже отправлена в зону СВО. "В сложное для всей страны время мы решаем свою основную задачу, поставленную государством – подготовку специалистов, преимущественно, инженерно-технической направленности, а также осуществляем разработки, которые могут помочь в достижении технологического суверенитета России, а также оказать содействие бойцам фронта. При производстве элементов боеприпасов мы использовали инновационный подход, позволяющий снизить затраты на производство необходимой продукции, и совершенно не зависеть от зарубежных поставщиков материалов. Сегодня никто не должен оставаться в стороне, каждый должен внести свой посильный вклад в достижение поставленных целей специальной военной операции", – цитирует пресс-служба слова ректора Волгатеха Игоря Петухова.
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йошкар-ола, республика марий эл, боевое братство
Надежные люди, Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Боевое братство
Ученые марийского вуза создают элементы для боеприпасов на 3D-принтере

Ученые марийского вуза создают элементы для боеприпасов на 3D-принтере для участников СВО

© Фото : пресс-служба ВолгатехаЭлементы для боеприпасов на 3D-принтере
Элементы для боеприпасов на 3D-принтере - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : пресс-служба Волгатеха
Элементы для боеприпасов на 3D-принтере. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Сотрудники Поволжского государственного технологического университета (Волгатех) в Йошкар-Оле с помощью 3D-принтера изготавливают элементы боеприпасов для специальной военной операции, сообщает пресс-служба вуза.
Университет активно включился в оказание добровольной помощи участникам СВО с самого начала спецоперации. Волонтеры собирают гуманитарную помощь, ученые создают различные устройства и приспособления для нужд фронта.
© Фото : пресс-служба ВолгатехаУченые Марийского государственного университета делают элементы для боеприпасов на 3D-принтере
Ученые Марийского государственного университета делают элементы для боеприпасов на 3D-принтере - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : пресс-служба Волгатеха
Ученые Марийского государственного университета делают элементы для боеприпасов на 3D-принтере
"Центром инжиниринга и дизайна Волгатеха с помощью 3D-печати были изготовлены универсальные накольники и хвостовики - с виду незначительные и миниатюрные элементы боеприпасов, которые играют очень важную роль в противостоянии врагу. Кроме того, было напечатано несколько опытных экземпляров из пластика, полученного в результате процесса переработки пластиковых бутылок. Устройство для производства такого пластика было изготовлено в рамках реализации проекта-победителя конкурса "Умник" Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере", - говорится в сообщении.
Готовая продукция была передана Марийскому республиканскому отделению Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" и уже отправлена в зону СВО.
"В сложное для всей страны время мы решаем свою основную задачу, поставленную государством – подготовку специалистов, преимущественно, инженерно-технической направленности, а также осуществляем разработки, которые могут помочь в достижении технологического суверенитета России, а также оказать содействие бойцам фронта. При производстве элементов боеприпасов мы использовали инновационный подход, позволяющий снизить затраты на производство необходимой продукции, и совершенно не зависеть от зарубежных поставщиков материалов. Сегодня никто не должен оставаться в стороне, каждый должен внести свой посильный вклад в достижение поставленных целей специальной военной операции", – цитирует пресс-служба слова ректора Волгатеха Игоря Петухова.
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Надежные людиЙошкар-ОлаРеспублика Марий ЭлБоевое братство
 
 
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