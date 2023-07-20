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Решение об участии Лаврова в саммите БРИКС приняла сама Россия, заявил МИД - РИА Новости, 20.07.2023
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12:53 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/briks-1885259073.html
Решение об участии Лаврова в саммите БРИКС приняла сама Россия, заявил МИД
Решение об участии Лаврова в саммите БРИКС приняла сама Россия, заявил МИД - РИА Новости, 20.07.2023
Решение об участии Лаврова в саммите БРИКС приняла сама Россия, заявил МИД
Схема с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в мероприятиях на высшем уровне использовалась неоднократно, Россия сама приняла решение... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:53
2023-07-20T12:53
политика
юар
россия
сергей лавров
брикс
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Схема с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в мероприятиях на высшем уровне использовалась неоднократно, Россия сама приняла решение использовать ее в контексте предстоящего в этом году саммита БРИКС в Йоханнесбурге, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил ранее, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи - это будет полноценное участие, а на самой встрече будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вы прекрасно знаете, что подобная схема применялась неоднократно, когда, например, с обращением выступал президент - письменным или видео, а физически на саммите присутствовал либо министр иностранных дел, либо представитель другого ведомства. Это схема, которая для нас является применимой неоднократно", - сказала Захарова на брифинге. "Определяет, кто будет представлять страну, сама страна. Ни газеты, ни политологи, ни кто-либо другой. Сама страна принимает такое решение, и наша страна сама приняла такое решение. О ходе обсуждений никакой дополнительной информации мне неизвестно. Еще раз хочу подчеркнуть, что подобные схемы присутствия на саммитах и участия были неоднократно и связаны они были с огромным количеством разных причин", - подчеркнула Захарова. "В этом смысле не надо искать никаких подводных камней, интриг и так далее. Понимаю, что пищи много, в какой-то момент это все превращается в истерику в СМИ, но надо себя возвращать к реальности, понимая, что так Россия участвует во многих международных форматах", - добавила она. По ее словам, подобная схема используется не только Россией, но и другими странами. "С пониманием к этому относимся и с уважением, мне кажется, мы тоже можем рассчитывать на такое отношение к нашим решениям", - заключила официальный представитель МИД.
https://ria.ru/20230720/putin-1885172783.html
https://ria.ru/20230713/predlozheniya-1883871810.html
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политика, юар, россия, сергей лавров, брикс
Политика, ЮАР, Россия, Сергей Лавров, БРИКС
Решение об участии Лаврова в саммите БРИКС приняла сама Россия, заявил МИД

Захарова заявила, что Россия сама решила отправить Лаврова в ЮАР на саммит БРИКС

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Схема с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в мероприятиях на высшем уровне использовалась неоднократно, Россия сама приняла решение использовать ее в контексте предстоящего в этом году саммита БРИКС в Йоханнесбурге, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил ранее, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи - это будет полноценное участие, а на самой встрече будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Вы прекрасно знаете, что подобная схема применялась неоднократно, когда, например, с обращением выступал президент - письменным или видео, а физически на саммите присутствовал либо министр иностранных дел, либо представитель другого ведомства. Это схема, которая для нас является применимой неоднократно", - сказала Захарова на брифинге.
"Определяет, кто будет представлять страну, сама страна. Ни газеты, ни политологи, ни кто-либо другой. Сама страна принимает такое решение, и наша страна сама приняла такое решение. О ходе обсуждений никакой дополнительной информации мне неизвестно. Еще раз хочу подчеркнуть, что подобные схемы присутствия на саммитах и участия были неоднократно и связаны они были с огромным количеством разных причин", - подчеркнула Захарова.
"В этом смысле не надо искать никаких подводных камней, интриг и так далее. Понимаю, что пищи много, в какой-то момент это все превращается в истерику в СМИ, но надо себя возвращать к реальности, понимая, что так Россия участвует во многих международных форматах", - добавила она.
По ее словам, подобная схема используется не только Россией, но и другими странами. "С пониманием к этому относимся и с уважением, мне кажется, мы тоже можем рассчитывать на такое отношение к нашим решениям", - заключила официальный представитель МИД.
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