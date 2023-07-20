Боррель предложил существенно расширить программу подготовки ВСУ
DPA: Боррель накануне встречи глав МИД ЕС предложил расширить программу подготовки ВСУ
© AP Photo / Frederic SierakowskiВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Frederic Sierakowski
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил министрам иностранных дел стран ЕС перед заседанием совета МИД увеличить финансирование украинских войск на миллиарды евро, включая расходы на предоставление истребителей, сообщило в четверг новостное агентство DPA со ссылкой на документ с соответствующим предложением.
"Боррель рекомендует дополнительно выделить миллиарды (евро - ред.) на поставку вооружений и техники. В частности, испанец (Боррель - ред.) хочет пообещать среди прочего, что ЕС также внесет свой вклад в расходы на предоставление современных истребителей", - пишет DPA.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.