https://ria.ru/20230720/borrel-1885214442.html

Боррель предложил существенно расширить программу подготовки ВСУ

Боррель предложил существенно расширить программу подготовки ВСУ - РИА Новости, 20.07.2023

Боррель предложил существенно расширить программу подготовки ВСУ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил министрам иностранных дел стран ЕС перед заседанием совета МИД увеличить финансирование украинских войск на РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T09:32

2023-07-20T09:32

2023-07-20T09:40

специальная военная операция на украине

в мире

жозеп боррель

евросоюз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил министрам иностранных дел стран ЕС перед заседанием совета МИД увеличить финансирование украинских войск на миллиарды евро, включая расходы на предоставление истребителей, сообщило в четверг новостное агентство DPA со ссылкой на документ с соответствующим предложением."Боррель рекомендует дополнительно выделить миллиарды (евро - ред.) на поставку вооружений и техники. В частности, испанец (Боррель - ред.) хочет пообещать среди прочего, что ЕС также внесет свой вклад в расходы на предоставление современных истребителей", - пишет DPA.Кроме того, Боррель предлагает также заверить Киев в значительном расширении программы подготовки для украинских военных. Если позволят обстоятельства, то допускается возможность постепенного переноса учебных мероприятий на территорию самой Украины.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230720/lovushka-1885138806.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, жозеп боррель, евросоюз, вооруженные силы украины