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Над аэропортом Махачкалы зафиксировали неизвестный беспилотник - РИА Новости, 20.07.2023
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11:43 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/bespilotnik-1885241215.html
Над аэропортом Махачкалы зафиксировали неизвестный беспилотник
Над аэропортом Махачкалы зафиксировали неизвестный беспилотник - РИА Новости, 20.07.2023
Над аэропортом Махачкалы зафиксировали неизвестный беспилотник
Беспилотный летальный аппарат накануне вечером около часа кружил над аэропортом Махачкалы и скрылся в неизвестном направлении, сообщил РИА Новости оперативный... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:43
2023-07-20T11:43
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 20 июл - РИА Новости. Беспилотный летальный аппарат накануне вечером около часа кружил над аэропортом Махачкалы и скрылся в неизвестном направлении, сообщил РИА Новости оперативный дежурный линейного отделения полиции в аэропорту. "Беспилотник был обнаружен над аэропортом около 18.00 (мск), летал в течение часа на высоте 500-600 метров и улетел в неизвестном направлении. Материал (по данному факту) зарегистрирован", – сказал собеседник агентства. По его словам, работа аэропорта не была нарушена.
https://ria.ru/20230720/bespilotnik-1885208608.html
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происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
Над аэропортом Махачкалы зафиксировали неизвестный беспилотник

Над аэропортом Махачкалы в среду вечером около часа кружил неизвестный беспилотник

© РИА Новости / Сергей РасуловВид на дагестанский город Махачкала
Вид на дагестанский город Махачкала - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Сергей Расулов
Вид на дагестанский город Махачкала. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 20 июл - РИА Новости. Беспилотный летальный аппарат накануне вечером около часа кружил над аэропортом Махачкалы и скрылся в неизвестном направлении, сообщил РИА Новости оперативный дежурный линейного отделения полиции в аэропорту.
"Беспилотник был обнаружен над аэропортом около 18.00 (мск), летал в течение часа на высоте 500-600 метров и улетел в неизвестном направлении. Материал (по данному факту) зарегистрирован", – сказал собеседник агентства.
По его словам, работа аэропорта не была нарушена.
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