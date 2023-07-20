https://ria.ru/20230720/bespilotnik-1885241215.html
Над аэропортом Махачкалы зафиксировали неизвестный беспилотник
Над аэропортом Махачкалы зафиксировали неизвестный беспилотник - РИА Новости, 20.07.2023
Над аэропортом Махачкалы зафиксировали неизвестный беспилотник
Беспилотный летальный аппарат накануне вечером около часа кружил над аэропортом Махачкалы и скрылся в неизвестном направлении, сообщил РИА Новости оперативный... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:43
2023-07-20T11:43
2023-07-20T11:43
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 20 июл - РИА Новости. Беспилотный летальный аппарат накануне вечером около часа кружил над аэропортом Махачкалы и скрылся в неизвестном направлении, сообщил РИА Новости оперативный дежурный линейного отделения полиции в аэропорту. "Беспилотник был обнаружен над аэропортом около 18.00 (мск), летал в течение часа на высоте 500-600 метров и улетел в неизвестном направлении. Материал (по данному факту) зарегистрирован", – сказал собеседник агентства. По его словам, работа аэропорта не была нарушена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
Над аэропортом Махачкалы зафиксировали неизвестный беспилотник
Над аэропортом Махачкалы в среду вечером около часа кружил неизвестный беспилотник
МАХАЧКАЛА, 20 июл - РИА Новости. Беспилотный летальный аппарат накануне вечером около часа кружил над аэропортом Махачкалы и скрылся в неизвестном направлении, сообщил РИА Новости оперативный дежурный линейного отделения полиции в аэропорту.
"Беспилотник был обнаружен над аэропортом около 18.00 (мск), летал в течение часа на высоте 500-600 метров и улетел в неизвестном направлении. Материал (по данному факту) зарегистрирован", – сказал собеседник агентства.
По его словам, работа аэропорта не была нарушена.
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