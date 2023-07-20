https://ria.ru/20230720/bespilotnik-1885241215.html

Над аэропортом Махачкалы зафиксировали неизвестный беспилотник

Над аэропортом Махачкалы зафиксировали неизвестный беспилотник - РИА Новости, 20.07.2023

Над аэропортом Махачкалы зафиксировали неизвестный беспилотник

Беспилотный летальный аппарат накануне вечером около часа кружил над аэропортом Махачкалы и скрылся в неизвестном направлении, сообщил РИА Новости оперативный... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T11:43

2023-07-20T11:43

2023-07-20T11:43

происшествия

махачкала

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 20 июл - РИА Новости. Беспилотный летальный аппарат накануне вечером около часа кружил над аэропортом Махачкалы и скрылся в неизвестном направлении, сообщил РИА Новости оперативный дежурный линейного отделения полиции в аэропорту. "Беспилотник был обнаружен над аэропортом около 18.00 (мск), летал в течение часа на высоте 500-600 метров и улетел в неизвестном направлении. Материал (по данному факту) зарегистрирован", – сказал собеседник агентства. По его словам, работа аэропорта не была нарушена.

https://ria.ru/20230720/bespilotnik-1885208608.html

махачкала

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, махачкала, республика дагестан