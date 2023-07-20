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Названы города, где российские туристы будут отдыхать в августе
Названы города, где российские туристы будут отдыхать в августе - РИА Новости, 20.07.2023
Названы города, где российские туристы будут отдыхать в августе
Сервис для планирования путешествий рассказал, в каких российских городах его клиенты будут отдыхать в последний месяц лета, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T02:45
2023-07-20T02:45
2023-07-20T02:45
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий рассказал, в каких российских городах его клиенты будут отдыхать в последний месяц лета, сообщает OneTwoTrip.Для этого специалисты проанализировали бронирования гостиниц на август. Оказалось, что на Россию приходится 71,2 процента заказов, их число за год снизилось на 7,2 процента. Большинство путешественников планируют отдыхать один-три дня — на такой срок оформлены 51,2 процента бронирований. Еще 38,1 процента россиян зарезервировали гостиницы на четыре-семь дней, а 10,7 процента — на срок от восьми дней до двух недель.Самым популярным российским городом для отдыха в августе стал Санкт-Петербург: на Северную столицу приходится 17,2 процента отельных заказов внутри страны. В сравнении с аналогичным периодом 2022-го спрос на данное направление снизился на 16,1 процента. Вторую строчку заняла Москва с долей 13,5 процента, причем столица, наоборот, стала востребованнее на 21,6 процента. Замыкает тройку лидеров Сочи (12,3 процента), популярность которого за год снизилась на 12,1 процента.В список городов, где туристы бронируют отели в конце лета, также вошли Калининград, Казань, Владивосток, Нижний Новгород, Анапа, Екатеринбург и Геленджик.
https://ria.ru/20230714/turizm-1884188696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, отдых в россии, достопримечательности
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, отдых в России, Достопримечательности
Названы города, где российские туристы будут отдыхать в августе
Санкт-Петербург стал самым популярным российским городом для отдыха в августе