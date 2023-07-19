https://ria.ru/20230719/zerno-1885183856.html

Цена пшеницы в США взлетела после заявления России о судах в Черном море

Цена пшеницы в США взлетела после заявления России о судах в Черном море - РИА Новости, 19.07.2023

Цена пшеницы в США взлетела после заявления России о судах в Черном море

Стоимость пшеницы на товарной бирже в Чикаго повысилась более чем на 8% после заявлений министерства обороны РФ о том, что движущиеся в украинские порты суда... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T23:17

2023-07-19T23:17

2023-07-19T23:17

экономика

россия

черное море

чикаго

карин жан-пьер

зерновая сделка

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Стоимость пшеницы на товарной бирже в Чикаго повысилась более чем на 8% после заявлений министерства обороны РФ о том, что движущиеся в украинские порты суда будут считаться перевозчиками военных грузов. Как свидетельствуют данные торгов по состоянию на 22:50 мск, стоимостью фьючерса на поставку нефти в сентябре 2023 года на чикагской бирже выросла в среду на 8,16% до 7,25 доллара за бушель. При этом резкий скачок котировок произошел сразу после заявлений российского Минобороны. Так, если по состоянию на 17:59 мск стоимость фьючерса на бирже составляла 6,95 доллара за бушель, то уже в 18:20 мск, после сообщений ведомства, цены резко повысились до 7,3 доллара за бушель. Таким образом, рост только за указанный промежуток времени превысил 5%. В среду в Минобороны России сообщили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а страны флага этих судов будут считаться вовлеченными в конфликт. Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер позднее заявили, что США не готовы заявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты после заявления министерства обороны РФ.

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

россия

черное море

чикаго

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экономика, россия, черное море, чикаго, карин жан-пьер, зерновая сделка