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Румыния намерена настаивать на запрете ввоза зерна с Украины до конца года - РИА Новости, 19.07.2023
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22:25 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/zerno-1885179073.html
Румыния намерена настаивать на запрете ввоза зерна с Украины до конца года
Румыния намерена настаивать на запрете ввоза зерна с Украины до конца года - РИА Новости, 19.07.2023
Румыния намерена настаивать на запрете ввоза зерна с Украины до конца года
Румыния вместе с другими странами будет добиваться от Еврокомиссии продления запрета на ввоз украинского зерна минимум до конца года, заявил румынский министр... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T22:25
2023-07-19T22:25
украина
румыния
болгария
урсула фон дер ляйен
евросоюз
нато
еврокомиссия
в мире
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КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости. Румыния вместе с другими странами будет добиваться от Еврокомиссии продления запрета на ввоз украинского зерна минимум до конца года, заявил румынский министр сельского хозяйства Флорин Барбу. ЕС в начале июня продлил до 15 сентября 2023 года ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии". Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. "Мы полны решимости поддерживать наших фермеров в надлежащем использовании их продукции и результатов их труда для обеспечения продовольственной безопасности для всех нас... Мы пойдем в Европейскую комиссию с общей позицией относительно расширения превентивных мер на более широкий перечень товаров с Украины, как минимум до конца этого года", - заявил Барбу журналистам. По его словам, от ситуации в регионе, страдают не только украинские , но и румынские фермеры, интересы которых он должен защищать. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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украина, румыния, болгария, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато, еврокомиссия, в мире
Украина, Румыния, Болгария, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия, В мире
Румыния намерена настаивать на запрете ввоза зерна с Украины до конца года

Министр Барбу: Румыния будет настаивать на запрете ввоза украинского зерна с до конца года

© AP Photo / Andrew KravchenkoГрузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина
Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости. Румыния вместе с другими странами будет добиваться от Еврокомиссии продления запрета на ввоз украинского зерна минимум до конца года, заявил румынский министр сельского хозяйства Флорин Барбу.
ЕС в начале июня продлил до 15 сентября 2023 года ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии". Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника.
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"Мы полны решимости поддерживать наших фермеров в надлежащем использовании их продукции и результатов их труда для обеспечения продовольственной безопасности для всех нас... Мы пойдем в Европейскую комиссию с общей позицией относительно расширения превентивных мер на более широкий перечень товаров с Украины, как минимум до конца этого года", - заявил Барбу журналистам.
По его словам, от ситуации в регионе, страдают не только украинские , но и румынские фермеры, интересы которых он должен защищать.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
 
УкраинаРумынияБолгарияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзНАТОЕврокомиссияВ мире
 
 
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