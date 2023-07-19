https://ria.ru/20230719/zerno-1885084352.html

Польша пообещала запретить ввоз зерна с Украины, если этого не сделает ЕК

Польша пообещала запретить ввоз зерна с Украины, если этого не сделает ЕК - РИА Новости, 19.07.2023

Польша пообещала запретить ввоз зерна с Украины, если этого не сделает ЕК

Польша самостоятельно запретит ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не продлит запрет, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после окончания... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:23

2023-07-19T15:23

2023-07-19T16:25

польша

украина

еврокомиссия

в мире

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 19 июл – РИА Новости. Польша самостоятельно запретит ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не продлит запрет, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после окончания встречи глав сельскохозяйственных ведомств стран, граничащих с Украиной."Сейчас мы стоим перед дилеммой. Через неполные два месяца в соответствии с решением Европейской комиссии нужно снова открыть границы – 15 сентября. Я хочу ясно сказать: Мы не откроем этой границы", - сказал Моравецкий."Или Европейская комиссия согласится на выработку общего регулирования, которое продлит этот запрет, или мы сделаем это сами. Мы будем тверды, будем решительно, и мы точно будем защищать польского фермера", - добавил он."Мы будем решительно защищать польского агрария", - заявил Моравецкий.Он также пообещал предпринять подобные меры в отношении других товаров, если возникнет такая необходимость."Если появятся очередные сигналы о дестабилизации на других аграрных рынках, других продуктов, мы сделаем тоже самое, потому что правительство должно защищать сельское хозяйство", - сказал польский премьер.Моравецкий отметил, что последствия конфликта на Украине "не могут иметь негативных последствий для поляков, а в особенности разрушительно влиять на польский аграрный сектор". "Это позиция польского правительства", - заключил он.В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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польша, украина, еврокомиссия, в мире, матеуш моравецкий