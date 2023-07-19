Несколько стран попросили ЕК продлить запрет на ввоз украинского зерна в ЕС
Приграничные с Украиной страны попросили ЕК продлить запрет на ввоз зерна до конца года
© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 июл - РИА Новости. Приграничные с Украиной страны просят Европейскую комиссию продлить запрет ввоз в ЕС украинского зерна хотя бы до конца года, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс после окончания встречи глав сельскохозяйственных ведомств стран, граничащих с Украиной.
"На нашей встрече мы подписали общую позицию пяти стран, касающуюся в первую очередь продления запрета ввоза четырех видов зерна. Ограничения, которые ввела Европейская комиссия в отношении этих четырех видов зерна принесли неожиданно положительный эффект", - сказал Телюс.
"Наша общая позиция состоит в том, чтобы продолжить этот запрет хотя бы до конца года", - добавил он.
При этом польский министр отметил, что введенные Европейской комиссией ограничения на ввоз четырех видов зерна принесли положительный эффект в виде роста объема транзита украинского зерна. По его словам, если в марте транзит через Польшу украинского зерна и кукурузы составлял 120 тысяч тонн, в июне он уже составил 260 тысяч тонн.
"Это говорит о том, что введенное Европейской комиссией ограничение привело к тому, что экспорт с Украины сохраняется и даже растет", - сказал Телюс.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.