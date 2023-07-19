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Несколько стран попросили ЕК продлить запрет на ввоз украинского зерна в ЕС - РИА Новости, 19.07.2023
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15:17 19.07.2023 (обновлено: 15:41 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/zerno-1885082777.html
Несколько стран попросили ЕК продлить запрет на ввоз украинского зерна в ЕС
Несколько стран попросили ЕК продлить запрет на ввоз украинского зерна в ЕС - РИА Новости, 19.07.2023
Несколько стран попросили ЕК продлить запрет на ввоз украинского зерна в ЕС
Приграничные с Украиной страны просят Европейскую комиссию продлить запрет ввоз в ЕС украинского зерна хотя бы до конца года, заявил министр сельского хозяйства РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:17
2023-07-19T15:41
украина
евросоюз
польша
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
венгрия
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ВАРШАВА, 19 июл - РИА Новости. Приграничные с Украиной страны просят Европейскую комиссию продлить запрет ввоз в ЕС украинского зерна хотя бы до конца года, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс после окончания встречи глав сельскохозяйственных ведомств стран, граничащих с Украиной."На нашей встрече мы подписали общую позицию пяти стран, касающуюся в первую очередь продления запрета ввоза четырех видов зерна. Ограничения, которые ввела Европейская комиссия в отношении этих четырех видов зерна принесли неожиданно положительный эффект", - сказал Телюс."Наша общая позиция состоит в том, чтобы продолжить этот запрет хотя бы до конца года", - добавил он.При этом польский министр отметил, что введенные Европейской комиссией ограничения на ввоз четырех видов зерна принесли положительный эффект в виде роста объема транзита украинского зерна. По его словам, если в марте транзит через Польшу украинского зерна и кукурузы составлял 120 тысяч тонн, в июне он уже составил 260 тысяч тонн."Это говорит о том, что введенное Европейской комиссией ограничение привело к тому, что экспорт с Украины сохраняется и даже растет", - сказал Телюс."Это является аргументом в пользу того, чтобы продлить запрет как минимум до конца года", - заключил он. По словам польского министра, на встречу в Варшаву приглашали глав сельскохозяйственных ведомств Украины и Молдавии, но те не прибыли.В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
https://ria.ru/20230719/zerno-1885084352.html
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украина, евросоюз, польша, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, венгрия
Украина, Евросоюз, Польша, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Венгрия
Несколько стран попросили ЕК продлить запрет на ввоз украинского зерна в ЕС

Приграничные с Украиной страны попросили ЕК продлить запрет на ввоз зерна до конца года

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 июл - РИА Новости. Приграничные с Украиной страны просят Европейскую комиссию продлить запрет ввоз в ЕС украинского зерна хотя бы до конца года, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс после окончания встречи глав сельскохозяйственных ведомств стран, граничащих с Украиной.
"На нашей встрече мы подписали общую позицию пяти стран, касающуюся в первую очередь продления запрета ввоза четырех видов зерна. Ограничения, которые ввела Европейская комиссия в отношении этих четырех видов зерна принесли неожиданно положительный эффект", - сказал Телюс.
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"Наша общая позиция состоит в том, чтобы продолжить этот запрет хотя бы до конца года", - добавил он.
При этом польский министр отметил, что введенные Европейской комиссией ограничения на ввоз четырех видов зерна принесли положительный эффект в виде роста объема транзита украинского зерна. По его словам, если в марте транзит через Польшу украинского зерна и кукурузы составлял 120 тысяч тонн, в июне он уже составил 260 тысяч тонн.
"Это говорит о том, что введенное Европейской комиссией ограничение привело к тому, что экспорт с Украины сохраняется и даже растет", - сказал Телюс.
"Это является аргументом в пользу того, чтобы продлить запрет как минимум до конца года", - заключил он. По словам польского министра, на встречу в Варшаву приглашали глав сельскохозяйственных ведомств Украины и Молдавии, но те не прибыли.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
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